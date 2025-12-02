Gia y Sió abren la primera casilla del Calendario de Adviento mágico de Navidad

Un instante del espectáculo de apertura del Calendario de Adviento, con Gia y SióGerard Marti Roig

Era 1 de diciembre. No sólo simboliza el primer día del último mes del año, sino que ayer, en Reus, pasaba alguna cosa más, y un centenar de niños y niñas lo sabían: el retorno de Gia y Sió. Con una animada tonada musical, las vivas representaciones de la magia y la ilusión llegaron a la plaza Llibertat para extender la felicidad.

En esta ocasión, habían recibido una carta de Pere, un joven pastor, con barretina, alpargatas y faja, que bien nervioso se ponía delante de la gente, situación que le provoca problemas estomacales. Sió, sin embargo, perdió la misiva. Los presentes ayudaron a encontrarla. La había olvidado en el primer cajón del gran Calendario de Adviento y, así, se abrió la primera casilla.

El texto, que recordaba lo que había explicado Tió —sí, el único e inimitable—, revelaba que se había perdido «algo muy importante y, si no lo consigo encontrar, será una Navidad muy, pero que muy triste». Antes de saber qué se había extraviado, el pastor se tuvo que marchar.

Hoy, la historia continuará a partir de las 18 horas.