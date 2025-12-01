El Mercado de Navidad en la Mercadal de Reus abre un año más

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La plaza del Mercadal de Reus acogió ayer domingo 30 de noviembre al mediodía la apertura del tradicional Mercado de Navidad que se alargará hasta el 23 de diciembre, en horario de 9 a 21 horas.

Una vez más, las paradas principales y que llamaban más la atención de los peatones eran las que venían figuras de diferentes tamaños, la mayoría ambientadas y destinadas a adornar los pesebres de los hogares. No obstante, también se sumaban otras temáticas como animales figuras de animales, Tios de Navidad, golosinas y otros comestibles.