La ciudad de Tarragona donde se hace el mejor helado de Europa: así ha triunfado en Italia

El mejor helado artesanal de Europa se hace en Reus. El ‘Catalanet Ganxet’, creado por la empresa reusense Gelats i Torrons Xixona, ha obtenido el máximo reconocimiento en la prestigiosa feria internacional MIG 2025 Experience, celebrada los días 1 y 2 de diciembre en Longarone (Italia), considerada la capital europea de la heladería.

El helado ganador es una elaboración única que combina turrón de avellanas de Reus, salsa de vermut con naranja y carquinyolis. Esta propuesta representó a España en una competición que reunió a maestros heladeros de 12 países, seleccionados tras las fases nacionales celebradas a lo largo de 2025.

Los reusenses Núria Del Cacho y Ahmed Atamna, propietarios de Gelats i Torrons Xixona, recogieron el premio después de que el jurado internacional situara su creación en el primer puesto, por delante de las propuestas de Eslovenia y Luxemburgo, que completaron el podio.

La participación de Gelats i Torrons Xixona en el MIG 2025 Experience fue posible gracias a la primera Fiesta del Helado de Reus, celebrada el pasado mes de mayo y organizada por Espai Boule y la entidad reusense DomSpain.

El evento, enmarcado en el proyecto europeo GelatOn The Road, reunió a más de 1.300 personas y permitió repartir más de 5.200 degustaciones. Este certamen local escogió al ‘Catalanet Ganxet’ como representante estatal para la final internacional, una decisión que ahora se confirma con el éxito obtenido en Italia.

GelatOn The Road es un proyecto europeo que busca poner en valor el producto local, la sostenibilidad y la artesanía dentro del sector del helado. Promueve el uso de materias primas de calidad y proximidad, impulsa la innovación entre profesionales de todo el continente y ha creado la primera certificación europea para el helado artesanal, la Gelato European Route, reconocida por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).