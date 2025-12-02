El Ayuntamiento de Reus prevé habilitar una nave que complementará la actividad actual del AgroMercat

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus reformará una nave situada en el Mercat del Camp con el fin de crear una nueva Zona de Actividades Complementarias (ZAC). Según explican fuentes del consistorio, este espacio contará con una superficie útil de más de 1.000 metros cuadrados y «está previsto que durante 2026 la reforma permita disponer de dos nuevos espacios que completarán la oferta logística alimentaria del Mercat del Camp». Además, también añaden que la imagen de la nueva nave «mantendrá la línea del AgroMercat y de la nave del autoservicio mayorista». De esta manera, este nuevo edificio servirá para complementar la actividad que ya se desarrolla en el Mercat del Camp por parte de los mayoristas de los sectores de la fruta y la verdura.

Aunque no hay muchos más detalles sobre el funcionamiento de este nuevo espacio, el próximo año ya tendría que haber novedades con respecto a las actuaciones que se tienen que llevar a cabo de reforma de una nave ya existente. En esta línea, el Plan de Inversiones del Ayuntamiento de Reus de 2026, aprobado el pasado mes de octubre por el pleno municipal de Reus, ya contempla esta iniciativa. En este plan, con un total de 19,5 millones de euros, se recoge una partida presupuestaria de 515.000 euros destinados al proyecto de reforma de la nave al lado del AgroMercat.

El presidente de la asociación de mayoristas de la fruta y la verdura del Mercat del Camp, Jordi Escrivà, valora positivamente la propuesta planteada desde el Ayuntamiento de Reus, la cual considera que podrá ser «beneficiosa» para la actividad de los mayoristas. «Es positivo, y tanto. Al fin y al cabo, no nos tiene que hacer la competencia según nos han explicado, sino que tiene que complementar nuestra actividad», explica el presidente, que afirma que ya habría alguna empresa interesada en operar en la nueva ZAC.

Nave de los mayoristas

Por otro lado, desde el Ayuntamiento confirman que se plantea ejecutar una reforma similar en un futuro a la nave donde actualmente se ubican los mayoristas de la fruta y la verdura. Un proyecto para el cual Escrivà comenta que está en conversaciones todavía para ver cómo se tiene que afrontar. «La nave tiene cuarenta años y presenta alguna deficiencia. Nosotros, los mayoristas, hemos asumido el mantenimiento, ya que nos corresponde según se estipula en el acuerdo de concesión, pero ahora es verdad que hay que hacer un lavado de cara a la nave», asegura.

El quid de la cuestión que estaría sobre la mesa de negociación iría con relación a dos aspectos principales; quién asume el coste de la reforma y qué pasa con la concesión a los mayoristas. Actualmente, quedarían cerca de 10 años de concesión por el uso del espacio y el presidente de la asociación de mayoristas considera que «no tendría ningún tipo de sentido asumir el precio de la reforma si después no nos beneficiamos de las mejoras». Así y todo, apunta que la relación actual con el Ayuntamiento de Reus «es buena» y cree que acabarán encontrando una solución definitiva. «Hay varias propuestas sobre la mesa y se va hablando del tema», cierra.