La ZBE entra en la fase punitiva para los no residentes, pero sin multas este diciembre

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Reus es ya una realidad, ya que hoy ha entrado en su penúltima fase que supone el inicio de las posibles sanciones a quien incumpla la ordenanza. No obstante, hace falta matissar que por esta campaña de Navidad nadie se tendrá que preocupar por la etiqueta que lleve su coche. Según la ordenanza, esta fase que inicia hoy el lunes 1 de diciembre de 2025 se alargará hasta finalizar en el 2027, de manera que la cuarta y última fase empezará el primer día del año 2028. Durante esta, las sanciones serán sólo para las personas no residentes en Reus, es decir, para aquellos vehículos que paguen el impuesto fuera de la ciudad. Ahora bien, la ordenanza prevé toda una serie de exenciones (que se pueden consultar a través de la página web mobilitat.reus.cat/zbe) y que, para esta Navidad, darán tregua.

La ZBE de la capital del Baix Camp contempla un total de 24 días de acceso sin registro para las personas no residentes, es decir, 24 comodines en que se perdonará la sanción a aquellas personas que no cumplan la ordenanza. Teniendo en cuenta que la ordenanza tan sólo se aplica de lunes a viernes en días laborables, en horario de 7 a 19 horas, significa que a partir de ahora hasta acabar el año 2025 hay menos de 24 días laborables. Por lo tanto, buena parte de la campaña comercial de Navidad, que empezó el pasado 27 de noviembre por la noche y se alargará hasta el 6 de enero, queda fuera.

En consecuencia, las personas no residentes que quieran acceder a la ciudad con un coche sin etiqueta ambiental tendrán que empezar a procurar acogerse a algunas de las exenciones a partir del 1 de enero de 2026 en adelante. Hace falta tener en cuenta que los vehículos que no tienen derecho a etiqueta ambiental, y que por ahora quedan fuera de la zona de bajas emisiones, son aquellos vehículos con motorización únicamente térmica matriculados el año 2000 o anterior en el caso de los gasolina y matriculados el año 2005 o anterior en el caso de los diésel. La exención a la cual todos los vehículos se podrán acoger es al uso de los 13 aparcamientos adheridos a la ordenanza, 5 de los cuales de gestión privada. En caso de estacionar en alguno de estos aparcamientos, el vehículo no será sancionado aquel día. Los aparcamientos suman más de 4.000 plazas de parking en total y son 8 de la red municipal gestionada por Reus Mobilitat i Serveis (Baluarte, Libertad, Pastorcilla, La Fira, Ferrocarril, Sant Ferran, Ocas y Paseo Delgado) y los del Reus Deportiu, Pañol, Simonet, Enracha Reus y plaza Prim.

Posibles exenciones

La ordenanza prevé hasta una veintena de exenciones, autorizaciones o moratorias para los vehículos que, según su etiqueta ambiental, no puedan acceder a la ZBE. Entre los posibles motivos, que se pueden consultar por internet, hay para personas con movilidad reducida, transporte de personas con enfermedad o discapacidad, tratamiento médico periódico, vehículos profesionales de personas a punto de jubilarse, personas con rentas bajas o tener un parking en propiedad o de alquiler dentro de la ZBE, entre otros.