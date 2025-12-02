Casi 1.500 niños cantan que la Navidad ya ha llegado en Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

¡Dicen que hablando la gente se entiende, pero a veces las cosas se entienden mejor cantante! Esta es la reflexión que podríamos hacer de la Gran Nadala de Canal Reus que una vez más reunió a casi 1.500 alumnos de las escuelas reusenses, una cifra récord, a la plaza del Universo para cantar y anunciar todos juntos que la Navidad ya ha llegado en Reus. A pesar del frío matinal, la sonrisa ilusionada de los niños demostraba que nos acercamos a unas de las fechas más que esperadas y deseadas por los más menudos del hogar. Una vez más, Jordi Salvadó tomó la dirección del acontecimiento y recibió con una gran sonrisa y un chico de humor a los protagonistas de la Gran Nadala.

¡Ahora bien, antes de hacer cualquier actividad, como cantar, hay que calentar bien! Por este motivo, Salvadó propuso varios ejercicios para estar bien preparados antes de empezar la actuación. Primero, sacudir todo el caso para entrar en calor, seguido de un gran bostezo para activar todos los músculos de la cara. Para acabar, con la ayuda de los compañeros, un masaje para despertar y sacar la pereza de la mañana. Incluso, con el fin de prepararse para la ocasión a la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, y la concejala de Educación del Ayuntamiento de Reus, Pilar López, se hicieron el masaje la una en la otra y calentaron motores para sumarse también a la gran actuación.

Finalmente, el Villancico arrancó con el sonido de la guitarra de Gerard Alcover y la voz de Emili Llamas, más conocidos como los Koeman. De esta manera, y con el acompañamiento de las voces de más de un millar de niños, Reus se enteró que la Navidad ya ha llegado en la ciudad. Todo gracias a una actuación más que excelente, trabajada a fuego lento durante semanas en las clases de música de los centros educativos participantes. Además, en todo momento el acto estuvo rodeado de curiosos, atraídos por la gran cantidad de personas reunidas, y de familiares, atentos y emocionados para tener la oportunidad de ver la actuación de los más pequeños de la casa y con las cámaras de los móviles muy a punto con el fin de grabar el villancico y llevarse un recuerdo. Para aquellas personas interesadas en recuperar la actuación completa de la Gran Nadala 2025 lo pueden hacer a través del perfil de YouTube de Canal Reus TV.