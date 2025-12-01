Reus estrena un Calendari d'Advent renovado con 24 días de actividades familiares

Una de las novedades destacadas es el Pasaporte del Calendario, que se repartirá en la presentacióncedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus, a través de la Agència de Promoció de Ciutat, ha presentado una nueva edición del Calendari d'Advent, una de las propuestas más esperadas y participativas de la Navidad reusense. Del 1 al 24 de diciembre, cada día la plaza de la Llibertat se transformará en un espacio festivo con actividades pensadas especialmente para familias y niños, combinando creatividad, música, cuentacuentos y experiencias lúdicas.

Les sesiones se llevarán a cabo diariamente a las 18 h —y los domingos a las 12 h— y se alargarán hasta las 20 h según la actividad programada. Este año, la programación incorpora propuestas renovadas que buscan fomentar la convivencia, la imaginación y el espíritu navideño, convirtiendo la plaza en un punto de encuentro activo para todas las edades.

Una de las novedades destacadas es el Passaport del Calendari, que se repartirá en la presentación. Les familias podrán sellar su participación en cada actividad: quien acumule 10 recibirá el Regal Màgic del Reus és Nadal, una manera de agradecer la implicación y constancia de los participantes.

No faltarán tampoco los momentos más emblemáticos del calendario, como la llegada del tió y la interpretación de la canción oficial, que cada año se convierte en la banda sonora de la espera de la Navidad. Además, cada casilla del calendario esconderá una sorpresa especial que se revelará diariamente.

La programación incluye talleres creativos, conciertos de villancicos, actividades gastronómicas y propuestas vinculadas al patrimonio local. Entre las actividades destacan el taller del Reus Modernista, cuentacuentos navideños, talleres de papiroflexia, una demostración de turrones y barquillos de Navidad, la actuación del Cascanueces o el ensayo de las campanadas de Fin de Año. La clausura tendrá lugar el 24 de diciembre por la mañana con la escena de los retablos, a cargo del Patronat Foc Nou.