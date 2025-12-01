Los hechos delictivos caen en Tarragona, Reus, Cambrils, Salou y el Vendrell pero se incrementan en Valls

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los hechos delictivos registrados en el Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro durante los primeros nueve meses del año han bajado un 7,6% respecto del mismo periodo de 2024, especialmente los robos con violencia e intimidación -que caen un 17,4%, con 797 casos- así como las entradas en domicilios -uno 12,4% menos y 1,676 casos. Según el Ministerio del Interior, hasta el mes de septiembre de este 2025 se han reducido los homicidios y asesinatos en un 53,8% -pasando de 13 a 6 casos- pero han suben hasta los 421 casos los delitos contra la libertad sexual -un 14,4% más. Entre los municipios de más de 20.000 habitantes, el Vendrell -con -22,24- y Salou -con -20,8%- son los que más reducen la criminalidad, que únicamente crece en Valls, con un 3% más.

Les estadísticas hechas públicas por el gobierno español para el periodo entre enero y septiembre de este año presentan cifras a la baja en prácticamente todos los capítulos. La criminalidad convencional se sitúa en 28.981 hechos, bajando un -6,8%. Todavía más recula la cibercriminalidad, uno de los ámbitos con más incrementos los últimos años, que se ha reducido un 11,8% -con 5.236 casos.

Por tipos concretos, bajan también un 22,5% los asesinatos y homicidios en grado de tentativa -de 41 a 30 casos- y un 100% los casos de secuestro -no se ha producido ningún respeto el uno de 2024. Los hurtos, con 7.546 casos -uno -8,9%- son los delitos más denunciados durante este periodo. El tráfico de drogas, por el contrario, repunta ligeramente llegando a los 408 casos -un1,8% más.

Por municipios, los datos del Ministerio del Interior ponen sobre la mesa un descenso de la criminalidad registrada en las principales ciudades. En el municipio de Tarragona el descenso global es del 5,3% -6.983 hechos. En el caso de la capital provincial, destacan el descenso del 44,4% en los robos con fuerza en domicilios -159 casos- o de los hurtos en un 10,5% -2.053 hechos registrados. En cambio, los delitos contra la libertad sexual se han incrementado hasta el 37,7%, con 73 casos, o el tráfico de drogas, que sube también un 30% con 52 casos.

El descenso global es todavía más pronunciado en Reus, que acumula 4.136 delitos y una bajada del 10,2 por ciento durante los primeros nueve meses del año. Caen a 143 los casos de robos con violencia e intimidación -uno 31,3% menos- así como hasta 162 -un 22,5% menos- las entradas con fuerza en domicilios. Los hurtos bajan sólo un 0,6% -con 874 casos- y los delitos contra la libertad sexual se mantienen en 54 hechos registrados. El tráfico de drogas es el que más sube hasta 76 casos, un 18,8% más.

En Tortosa, la reducción es bastante más moderada que en las dos principales ciudades del Campo, con uno global de -2,2% y 1.458 hechos. Con todo, algunas de las tendencias se mantienen: bajan un 35,7% los casos de robos con violencia e intimidación -27 hechos- y los robos con fuerza en domicilios caen un 11,7% -68 hechos. En cambio, los hurtos suben un 4,4% -hasta los 311 casos- y también los delitos contra la libertad sexual lo hacen en un 26,7% -hasta los 19 casos-, y el tráfico de drogas llega a los 13 casos -un 8,3% más.

Vendrell y Salou reducen por encima del 20%



En la demarcación de Tarragona, el municipio del Vendrell es el que lidera las cifras de reducción de criminalidad llegando a los 2.122 hechos registrados, cifra que representa un -22,4%. Han bajado un 18,5% los robos con violencia e intimidación un 15,5% las entradas con fuerza en domicilios, un 8,9% los hurtos y un 23,1% el tráfico de drogas. Suben las sustracciones de vehículos un 45,8% y los delitos contra la libertad sexual un 3,8%.

Salou registra la segunda reducción más importante después del Vendrell, con 2.368 delitos y una bajada del 20,8% respecto del mismo periodo de 2024. Especialmente destacable es el descenso de los robos con fuerza en un domicilio, que bajan un 39,3; también un 16% menos hurtos y un 45,2% menos robos de vehículos. Los delcites contra la libertad sexual, en este caso, bajan un 3,2%.

Les cifras de evolución de la criminalidad también son de reducción en Vila-seca, con 1.121 casos una baja del 15%, especialmente en los delitos contra la libertad sexual -un 20% menos-, robos con violencia -uno 31,8% menos- y robos con fuerza en domicilios -con 45,3% menos.

Al vecino municipio de de Cambrils, la bajada se queda en el 7,1% -1.231 delitos-, sobre todo con respecto a robos con violencia -uno 53,6% menos-, robos con fuerza en domicilios -con 31,4% menos- y hurtos -uno 14,4% menos. Amposta, por otra parte, registra un descenso del 4,8% global, con 945 casos. Bajan también los robos violentos -con un 16,7% menos- y entradas con fuerza en los domicilios -uno 13,2% menos- Calafell presenta las cifras de reducción de criminalidad más modestas, con un 0,7% y 1.018 casos: los robos con fuerza en domicilios se encuentran entre los que más bajan -un 14,9% más.

Valles, la excepción



En el otra lado de la estadística, Valls se queda como el único municipio de más de 20.000 habitantes de la provincia de Tarragona donde el número de hechos ha incrementado globalmente: 1.084 en total, un 3% más. Los casos contra la libertad sexual llegan a 16 y suben un 60%; los robos con violencia llegan a los 26 y se incrementan un 62,5%; también los robos con fuerza en domicilios se suben un 16,7% -49 casos- y los hurtos un 18,1% -209 casos. Les sustracciones de vehículos -28 casos- crecen un 86,7% y los casos de tráfico de drogas, 27, lo hacen un 58,8%.