El entorno de la Residencia ICASS de Reus se siente «discriminado y maltratado»

Los familiares de los usuarios se reúnen en el antiguo hospital para compartir las últimas actualizaciones sobre el asunto

La reunión informativa se celebró en la sala de actos del antiguo hospital.

Sergi Peralta Moreno

La asociación Residència Gent Gran de Reus Reobertura 100% Pública organizó ayer por la tarde una reunión informativa para actualizar la  ciudadanía sobre en qué punto se encuentra el futuro de la ICASS. Frente a unas cuarenta personas, uno de los portavoces de las familias, Tarsicio  Ros, reconoció sentirse «discriminados y, además, maltratados». «Nuestra lucha es conseguir que se respeten todas las leyes y normas que  rigen para nuestros mayores y personas dependientes», clamó. «Los políticos no lo han tenido en cuenta», añadió.

En el encuentro, lamentó que aún no haya una decisión firme sobre qué ocurrirá con el inmueble,  si será reformado o si será demolida y se construirá de nuevos, después de más de un año de la marcha de los residentes, y mencionó un agravio comparativo respecte de la residencia La Mercè de Tarragona. 

Mientras tanto, fuentes del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión comentan a Diari Més que «aún no hay novedades sobre la Residencia ICASS de Reus».

