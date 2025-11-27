La II Cursa Fem Salut Sant Joan tendrá lugar el 12 de abril y podrá acoger hasta 3.000 participantes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salud Sant Joan Reus-Baix Camp organiza la segunda edición de la Cursa Fem Salut Sant Joan, que tendrá lugar el domingo 12 de abril de 2026. Con una previsión de hasta 3.000 participantes la actividad retén promover el ejercicio físico en conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física.

La salida y llegada será en el Hospital Universitario Sant Joan y contará con dos circuitos, uno de 5 kilómetros y uno adaptado para pacientes en torno al Hospital de 1 kilómetro. Les inscripciones se abrirán a inicios del próximo año.