Un médico del Hospital Joan XXIII, Robert Memba, ha permitido la creación del primer centro de Simulación Clínica de Guinea Ecuatorial a través del ONGD Más que salud (+QSalud) y en colaboración con la Universidad Afro-Americana de Centroáfrica (AAUCA). El cirujano digestivo tarraconense ha estado acompañado por un equipo de 21 cooperantes procedentes de varios centros catalanes.

El proyecto fue concebido hace meses y se materializó la semana pasada con el acto de inauguración del centro y con la celebración del primer curso de iniciación a la simulación clínica impartido en el país. La pediatra de Atención Primaria del CAP El Morell, Carme Climent, ha sido una de las responsables de preparar y dirigir las sesiones formativas, centradas en la creación de escenarios clínicos, el manejo de equipamientos de simulación y las metodologías docentes.

El rector de la AAUCA, Paulo Speller, ha inaugurado el nuevo equipamiento que está dotado con tecnología de última generación que permitirá a estudiantes y profesionales sanitarios adquirir competencias avanzadas en un entorno seguro y altamente realista. Las instalaciones, concebidas para replicar situaciones clínicas reales, representan un importante impulso para la mejora de la formación sanitaria en el país.

Durante el acto institucional de apertura, el viceministro de Sanidad de Guinea Ecuatorial, Antonio Martín Elo Elo, reiteró el apoyo del gobierno a las iniciativas que «modernizan el sistema y refuerzan la seguridad del paciente». Tanto Speller como Elo Elo destacaron la aportación del grupo catalán involucrado en el proyecto y el impacto que tendrá este nuevo espacio en la formación de los futuros profesionales sanitarios.

La ONGD +Qsalud hace 17 años que trabaja en programas de cooperación y formación en el ámbito de la salud. La inauguración y despliegue del curso consolidan la tarea de cooperación que esta entidad desarrolla en el país, y refuerzan su compromiso con la mejora de calidad asistencial y la formación sanitaria local.