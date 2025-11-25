Els Premis Cambra 2025 se celebrarán en firaReus Events el 27 de noviembre

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La gala de entrega de los Premis Cámbra 2025 se celebrará este jueves 27 de noviembre a partir de las 20 horas en el Auditorio Antoni Gaudí del Palau de Congressos de firaReus Events. Un acontecimiento que una vez más pretende reconocer en varios ámbitos el valor aportado por parte de varias empresas del territorio en varios ámbitos y con el lema “Valores que conectan, acciones que transforman.” El presidente de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, apunta que el lema define a la perfección al modelo de la corporación: “La Cambra de Comerç tiene cinco comarcas bajo su paraguas, cada una con su personalidad propia, pero que forman parte de un mismo ecosistema. Nos unen valores como el esfuerzo, la cooperación, el arraigo, la innovación y la sostenibilidad”.

Por este motivo, este año se otorgarán una veintena de galardones. 15 de estos estarán en reconocimiento de varios ámbitos de acción del tejido empresarial divididos en tres categorías; Empresa Familiar, Internacionalización e Innovación y Sostenibilidad. Estos dos últimos ámbitos se han unido para esta edición, en comparativa en el anterior que iban por separado. Además, se ha procurado que empresas de las cinco comarcas del territorio de la Cambra sean galardonadas. Al mismo tiempo, se darán 5 galardones de honor divididos en las categorías de Emprendeduría, a la Trayectoria empresarial, a la Comunicación, al Compromiso social y a la Llotja de Reus.

«Queremos reconocer en las empresas que son una muestra clara del talento que tenemos en el territorio. Son un ejemplo de coraje y visión», añade Basora. Por su parte, el concejal del área de Empresa, Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Reus, Òscar Subirats, hace valer el acontecimiento como «una cita destacada de nuestro calendario económico». «Es una oportunidad para reconocer la actividad, el talento y la trayectoria de un territorio muy amplio y que avanza y crece a pesar de la infinidad de dificultades que tenemos», añade.

El acto será retransmitido en directo a través de Canal Reus y estará presidido por la comisionada especial para la Competitividad Industrial y PYME, Núria Aymerich. Además, dispone del apoyo de varias empresas e instituciones como la concejalía de Empresa, Formación y Ocupación del Ayuntamiento de Reus.