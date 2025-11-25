El entorno del ICASS convoca una reunión informativa para este jueves

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El entorno de la Residència de Gent Gran de Reus, el ICASS, ha organizado una reunión informativa para compartir con la ciudadanía en qué punto se encuentra el futuro del inmueble. La sesión tendrá lugar el jueves, a las 18 horas, en el salón de actos del Antiguo Hospital. La Asociación Residencia Personas Mayores de Reus Reapertura 100% Pública asevera que «no se han respetado en ningún momento las normativas ni las leyes que amparan y protegen a nuestros residentes». Asimismo, sus portavoces afirman que se sienten engañados por las autoridades porque no han recibido ninguna novedad pasado más de un mes del último anuncio. ¡«Paremos la pérdida de derechos esenciales»!, claman. Los organizadores comentan que «no permitiremos que los políticos salgan con la suya vulnerando todas las leyes y derechos de los residentes». «Solicitamos vuestro apoyo incondicional en beneficio de todos; hoy por mí, mañana por ti. Todos nos hacemos mayores», cierran. La última persona a expresarse públicamente sobre el ICASS fue la subdelegada del Gobierno de España en Tarragona, Elisabet Romero, que comentó que Madrid estaba «gestionando» el tema para «garantizar todos los procedimientos» y que no creía que «tarde mucho a decidirse», subrayando que las instituciones «se ponen a ello» para que «salga adelante» la reforma o el derribo y la reconstrucción del edificio.