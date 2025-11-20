Un Trabajo de Fin de Máster estudia la predisposición para adoptar una moneda local en Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Un Trabajo de Fin de Máster (TFM) está analizando la predisposición de la ciudadanía, los negocios y las entidades de Reus para adoptar una posible futura moneda local. Sergi Pijuan, alumno del Máster en Análisis Económico de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha emprendido el estudio a raíz de su interés «por los sistemas de monedas complementarias como herramienta de desarrollo regional y para mitigar el impacto de las desigualdades territoriales y la especulación financiera». En el caso de Reus, la opción se está valorando desde el anterior mandato, motivo que lo ha llevado a centrar el trabajo en la ciudad. «El tipo de estudio es una forma que veíamos útil para poder aportar alguna cosa en su consideración», añade Pijuan.

En el cuestionario, abierto hasta el 5 de diciembre, se pregunta al ciudadano si la idea de la divisa complementaria lo atrae, si se ajustaría a su forma de hacer, si le costaría adaptarse o si lo ayudaría a ahorrar, además de promover la reflexión sobre asuntos como si considera que le permitiría consumir de una manera más sostenible. Se puede participar en el estudio a través del enlace web https://bit.ly/moneda-reus.

Los resultados se presentarán el mes de febrero en una jornada sobre la moneda local, organizada conjuntamente con CoopCamp, el ateneo cooperativo del Campo de Tarragona.

Fue en el anterior mandato que Reus empezó a plantearse la idoneidad de implantar una moneda local, al detectar que buena parte de las subvenciones que se conceden se invierten en proveedores de fuera del municipio. Según explicó al actual concejal de Empresa, Formación y Ocupación, Òscar Subirats, el nuevo Pla d'Acció de l'Economia Social, Solidària i Cooperativa determinará las líneas de actuación y las prioridades en este ámbito y «en qué lugar corresponde de importancia de ejecución la moneda local». El documento se está trabajando en consenso con el entorno de la economía social y solidaria, de forma que los agentes podrán opinar si consideran que es un proyecto importante o no, así como de qué manera.