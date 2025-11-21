Justicia distingue el Col·legi de l'Advocacia con una medalla de honor

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Departamento de Justicia y Calidad Democrática ha distinguido el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus con una medalla de honor por sus servicios excepcionales a la justicia. El Gobierno catalán valora sus 180 años de trayectoria, un periodo en que «ha crecido, ha evolucionado y se ha ido adaptando a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, hasta consolidarse como un referente en el ámbito del derecho y la justicia». Asimismo, valora su tarea puntera «en la defensa de los derechos fundamentales, en la gestión del turno de oficio y en la asistencia a las víctimas violencia de género», así como de la integración de las nuevas tecnologías, convirtiéndose «en un modelo para otras instituciones».

El decano del organismo, Sergi Guillén, explica que «es el reconocimiento al buen trabajo que realiza la institución» y «a 180 años de historia, claro está, pero sobre todo a la imprescindible función social que realiza la abogacía en general y la del turno de oficio en particular». «I lo más importante, un reconocimiento a todos los abogados colegiados en Reus,» concluye.