La Biblioteca Pere Anguera sopla las velas para celebrar su 10.º aniversario

El 18 de noviembre de 2015, la Biblioteca Pere Anguera abrió sus puertas por primera vez. Diez años después, se ha convertido en el epicentro cultural y comunitario del sur de la ciudad. Y no solo eso: es una fuente de la que emana la magia. «¿Cuántas cosas pueden pasar dentro de una biblioteca?», preguntaba la alcaldesa, Sandra Guaita, en la fiesta de celebración del aniversario. «Cuando abrís un libro podéis hacer lo que os dé la gana», respondió.

En esta década, más de 225.000 personas han pasado por sus instalaciones. La biblioteca cuenta con un fondo de más de 52.000 documentos y ya se han completado 160.000 préstamos. «La cultura es superimportante, es lo que os hace aprender y ser libres», expresó la alcaldesa a los niños asistentes, que la escuchaban con atención.

Las intervenciones de las autoridades estuvieron seguidas por la exhibición del grupo de guitarras del Centro Cívico Mas Abelló. La penúltima pieza del repertorio fue Yesterday, para dejar claro lo importante que es no olvidar el pasado. A continuación, se entonó un unánime «Muchas felicidades». Terminada la última nota, apareció en la sala un pastel.

Con la inestimable ayuda de las autoridades, los jóvenes fueron los encargados de soplar las velas que recordaban que se conmemoraban los 10 años de la biblioteca, siguiendo las instrucciones de Guaita: «¡Que no haya babas!».