La Biblioteca Pere Anguera de Reus celebrará el 10.º aniversario el 18 de noviembre

La Biblioteca Pere Anguera celebra el 10.º aniversario con una jornada festiva el martes 18 de noviembre, día en que el equipamiento fue inaugurado hace una década. El concejal de Cultura y Política Lingüística del Ayuntamiento de Reus, Daniel Recasens, remarca el papel de la biblioteca para extender la lectura en toda la ciudad y también en el contexto de desarrollo del sur de la ciudad.

La jornada festiva empezará a partir de las 10 horas con actividades dirigidas a grupos escolares y de institutos. Además, a las 16 horas se llevará a cabo la actividad El llibre de les nostres històries, un libro confeccionado colectivamente por todos aquellos que participen en la jornada. El acto institucional tendrá lugar a las 17 horas, con la visita guiada a la exposición 10 anys de la Biblioteca Pere Anguera, que precederá a una exposición fotográfica, un concierto de Gemma Huguet y un diálogo entre Joan Navais y Frederic Samarra, historiadores y discípulos de Pere Anguera.

«La evolución de los usuarios desde el momento de la apertura del equipamiento ha sido continuamente ascendente, cosa que evidencia la buena salud del equipamiento y nos anima a ir más allá y todo», afirma el concejal. Durante estos 10 años más de 225.000 personas han estado en la Biblioteca Pere Anguera y se han hecho más de 160.000 préstamos en personas, escuelas, institutos y otras entidades. Además, hay que destacar que el espacio cuenta con un fondo de más de 52.000 documentos y cuida de la biblioteca personal del historiador Pere Anguera (1953-2010), un fondo especializado en historia contemporánea.

Con el lema Els teus llibres, la teva història, el aniversario quiere vincular la Biblioteca con la figura de Pere Anguera y la transformación del barrio durante una jornada festiva que también reivindica toda la programación de actividades que ofrece la Biblioteca. Cada año se hacen unas 170 actividades con la participación de más de 2.500 personas. Entre las propuestas destacadas hay actividades lúdicas y de fomento de la lectura durante el periodo de vacaciones de verano, la Biblioteca de les llavors, un proyecto común a las dos bibliotecas pero centralizado a Pere Anguera, y también otros proyectos compartidos entre áreas del consistorio reusense como el Punto Joven o una ludoteca literaria, dentro del programa TempsxCures.