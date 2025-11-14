El Sindicat d'Habitatge reprocha que la Agència d'Habitatge no negocie la deuda de una familia en Mas Pellicer

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Sindicat d'Habitatge de Reus reprocha que la Agència d'Habitatge de Cataluña se niega a negociar la deuda de una familia que vive en un bloque del barrio de Mas Pellicer. Según los activistas, los afectados acumulan una deuda que se eleva a los 30.000 euros derivados de impagos durante diez años.

Los afectados lamentan que el organismo no los acepta el pago de más cuotas de alquiler aunque desde hace un año vuelven a tener ingresos. Además, alertan de que se les ha comunicado una segunda fecha de desahucio para el próximo jueves si no abonan 15.000 euros de deuda. Con todo, desde el sindicato reclaman negociar las deudas, parar los desahucios planteados al barrio y «contratos para todo el mundo».