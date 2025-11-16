El frío se instala en Tarragona: la llegada de una masa de aire polar hará caer los termómetros

El frío llegará a la demarcación de Tarragona a partir de este miércolesEFE

La demarcación de Tarragona se preparará esta semana para un cambio brusco de tiempo. A partir del miércoles, la llegada de una masa de aire polar hará bajar las temperaturas, transformando el ambiente suave de los últimos días en un panorama invernal.

Hasta el martes, el termómetro todavía se mantendrá en valores moderados, con máximas que rozarán los 20 o 19 °C en la costa. Pero a partir del miércoles, la situación cambiará de forma notable.

Según lo Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Tarragona ciudad, las máximas se quedarán en torno a los 16 °C, con sensación de frío incrementada por el viento. El viernes y sábado serán los días más fríos con máximas de hasta 12 grados y mínimas de 5.

En Reus, las máximas serán similares, mientras que las mínimas bajarán hasta los 2 grados el sábado. En las zonas interiores del Alt Camp, las máximas oscilarán entre los 10 y 11 °C, mientras que el sábado se registrarán mínimas de 1 grado a municipios como Valls.

El Priorat será una de las áreas más frías, con valores que no superarán los 10–12 °C. Varios municipios de la demarcación registrarán temperaturas mínimas negativas, como en el caso de Bellmunt del Priorat (-1 grados el viernes y sábado) o Prades (-4 grados el sábado).

En las Terres de l'Ebre, el descenso también será evidente, con máximas situadas entre los 12 y 14 °C y mínimas entre los 0 y 7 grados.