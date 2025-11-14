Mario Casas rueda un film de Netflix en la plaza del Condesito de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La plaza del Pintor Fortuny se ha devuelto durante estos días en un escenario de película. Tal como han confirmado varios medios, el nuevo filme del director Oriol Paulo y producido por Netflix, En nombre de otro, empezó las tareas de rodaje el pasado miércoles 12 de noviembre por la noche. Según confirman desde el Ayuntamiento de Reus, está previsto que el rodaje finalice mañana sábado 15 de noviembre a las 7 horas. Además, se ha confirmado que entre el elenco está el actor gallego, Mario Casas. Por este motivo, la zona vivió una gran transformación para dejar su identidad como a Reus y pasar a ser una Barcelona ficticia. En la plaza se vieron vehículos y toldos policiales o señalizaciones adaptadas para fingir lugares de la ciudad condal. Además, también está previsto que la película registre escenas en el interior del edificio de la Caja de Pensiones. La expectación y movimiento de material generó una gran atención y, por este motivo, muchas personas curiosas se han acercado a la zona desde el pasado miércoles.