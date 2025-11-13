El Gobierno propone 27 emplazamientos seguros para ver el eclipse de agosto próximo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Gobierno ha propuesto 27 emplazamientos para que la población pueda ver el eclipse solar del 12 de agosto del próximo año de forma segura y, al mismo tiempo, con las mejores condiciones de visibilidad. Los puntos están repartidos en 20 municipios del Campo de Tarragona, Tierras del Ebro y Ponent, y tendrán en conjunto una capacidad para 85.200 personas y unos 40.000 vehículos. La Generalitat prevé activar un dispositivo en el marco del plan territorial de protección civil Procicat para hacer seguimiento del acontecimiento desde el punto de vista de la seguridad, la movilidad o riesgos como el de incendio. También trabaja con los municipios en las actividades de divulgación y prepara una campaña para evitar daños a la vista y concienciar de la necesidad de usar protección visual.