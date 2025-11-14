El New Art Centre recibe a 350 visitantes durante el primer mes de vida

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El New Art Centre arranca su primer mes de actividad con un total de 350 visitantes. Según explican fuentes de la New Art Foundation (NAF) a Diario Más se trata de una cifra que esperan que vaya al alza en lo que queda de año: «El primer mes ha sido bastante de prueba y arranque». Les instalaciones de 3.000 metros cuadrados situadas en la carretera de Constantí se inauguraron hace un mes con la voluntad tanto de exponer como almacenar arte digital. Precisamente, el centro nació con una apuesta clara para promover la cooperación, las relaciones y el aprendizaje constante con la voluntad de consolidarse como un referente del arte tecnológico.

«Este proyecto responde a un análisis y diagnóstico. Uno de los problemas inherentes del arte tecnológico es que son organismos tecnológicos vivos, propensos al desgaste y la obsolescencia, hecho que presenta una situación más complicada que con el arte tradicional. Y muchas veces el artista no dispone de los recursos o la infraestructura para conservar las obras», apuntó en su momento al director de la NAF, Vicente Matallana. Por este motivo, desde la dirección del proyecto hacían especial énfasis en la función como almacén de arte tecnológico, ya que buena parte de las instalaciones se dedicarán exclusivamente a esta tarea en concreto.