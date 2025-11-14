Ya hay fecha para el encendido de luces de Navidad a Reus

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El encendido de las luces de Navidad de Reus será el jueves 27 de noviembre según confirman fuentes del Ayuntamiento de Reus a Diario Más. Además, el consistorio adjudicó el pasado 5 de noviembre en la empresa REMO LAB SL el espectáculo de inauguración, por un importe de 30.000 euros, que tendría que coincidir con el encendido de las luces y el inicio de la campaña de Navidad. Según contempla el decreto de adjudicación la empresa adjudicataria tiene un margen a 10 días hábiles para presentar la propuesta para la realización del espectáculo de inauguración que se denominará «Un batec de llum». Hace un año el inicio de la campaña navideña fue a cargo del espectáculo «Diamants caiguts del cel», que combinó recursos lumínicos y fuegos artificiales en la plaza del Mercado con el encendido de las luces festivas.

Por otro lado, desde hace semanas los habitantes de la capital del Baix Camp han podido comprobar cómo la Navidad empieza a estar presente en las calles con la instalación de la iluminación festiva, que empezó antes de la Castañada. Además, también se han empezado a instalar otras decoraciones navideñas en 3D como un avispado oso polar en la plaza del Canal. Actualmente, el contrato de suministro, mantenimiento, montaje y desmontaje de las decoraciones navideñas en Reus, dividido en ocho lotes, está adjudicado en un contrato plurianual. Concretamente, el año 2024 se adjudicó con un contrato de un año con la posibilidad de hasta dos años más de prórroga, es decir, 2025 y 2026. El año anterior el gasto total en la decoración ascendió hasta los 503.870,47 euros. El pasado enero la campaña de Navidad 2024-2025 cerró con un incremento de visitantes del 2,9%. En total, según datos del Ayuntamiento de Reus, visitaron la ciudad un total de 2.638.895 personas. Este aumento también se notó en el uso de los aparcamientos municipales, que sumó un incremento del 6,6% con respecto al año anterior.