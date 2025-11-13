Más buses entre Reus y Tarragona: nuevas frecuencias y conexión directa con el aeropuerto

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La conexión por autobús entre Reus y Tarragona se refuerza con un conjunto de mejoras que entran en funcionamiento este jueves 13 de noviembre. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha presentado las nuevas medidas en un acto celebrado a la estación de autobuses de Reus, acompañada de Sandra Vigía, alcaldesa de Reus; Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, y Manel Nadal, secretario de Movilidad e Infraestructuras.

Les actuaciones responden al alta demanda sostenida en el corredor Reus–Tarragona, donde el número de usuarios ha crecido un 12,6% en un año, pasando de 1.138.673 viajeros el 2023 a 1.282.814 en el 2024.

Entre las principales novedades destaca el incremento de expediciones del bus exprés E4, que conecta ambas capitales, así como la mejora del servicio en la Universidad a Rovira i Virgili (URV) y en el Campus Educativo La Laboral. Además, se crea una nueva línea directa entre Tarragona y el Aeropuerto de Reus, que funcionará durante la temporada de vuelos, de marzo a octubre, con 16 trayectos de ida y 16 de vuelta diarios.

En el caso del bus exprés E4, operado por La Hispano Igualadina, la oferta se amplía de manera significativa con 16 nuevas expediciones de ida y 16 de vuelta los días laborables, hasta llegar a un total de 58 trayectos por sentido. Los sábados se añaden 9 idas y 8 vueltas más, con una oferta global de 17 expediciones por sentido, mientras que los domingos y festivos se incorporan 10 idas y 11 vueltas adicionales, alcanzando 16 trayectos por sentido. Además, durante el mes de julio no se reducirá el servicio, de manera que se mantendrá la misma frecuencia que el resto del año.

Con respecto a los servicios universitarios, el trayecto hacia los campus Cataluña y Sescelades de la URV incorpora tres idas y tres vueltas más en horas punta, y la conexión con el Campus Educativo La Laboral suma tres idas y dos vueltas, hasta un total de cuatro por sentido.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, ha celebrado las mejoras, destacando que “damos un paso adelante muy importante con respecto a la movilidad en transporte público entre Reus y Tarragona. Un paso muy necesario y que daba tiempo que los vecinos y vecinas de nuestros municipios nos pedían. El transporte público es vital para avanzar hacia ciudades más verdes y sostenibles”.

Por su parte, la consejera Sílvia Paneque ha subrayado que “hoy reforzamos uno de los corredores más importantes del país, lo que une Reus y Tarragona, y lo hacemos con una mirada clara hacia el futuro: un futuro más conectado, más accesible y más sostenible”.