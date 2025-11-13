La Fundació Privada Reddis ayudará a dar visibilidad a las entidades sociales

Misericòrdia Boqué, responsable de la comisión social de la fundación; Lluís Colomés, presidente de la fundación; y Dolors Olivé, vocal de la comisión social de la fundación y coordinadora del proyectoDiario Más

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

La Fundació Privada Reddis ha empezado un nuevo proyecto para dar visibilidad a las entidades sociales de Reus y el Baix Camp, así como analizar sus necesidades y ayudarlas a conectar entre ellas. La iniciativa, conocida como a Impuls Social, consistirá en un encuentro de carácter anual que reunirá asociaciones agrupadas por un eje temático y que permitirá detectar sus inquietudes y ayudará a extraer conclusiones sobre cómo pueden ser ayudadas. «Hay una gran cantidad de entidades que trabajan para el bien común, pero nos dimos cuenta de que, a veces, la tarea social que hacen no es lo bastante conocida», apuntó Misercòrdia Boqué, responsable de la comisión social de la fundación.

La primera edición de Impuls Social se centrará en las personas con diversidad cognitiva y funcional y se dividirá en dos jornadas, los días 18 y 19 de noviembre. Por eso, se ha invitado a participar la Associació d'Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius de Reus i Baix Camp, la Associació Down Tarragona, el Taller Baix Camp, la Associació de Persones Sordes de Cambrils (ASSORCAM) y la Fundació Esclerosi Múltiple.

El 19 de noviembre se darán a conocer las conclusiones de la asamblea, una presentación que se completará con la ponencia de la doctora Montserrat Boqué titulada Cuidar a quien cuida: una responsabilidad social de ciudad.