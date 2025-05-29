Los reusenses que sufrieron una triple derrota

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Hay quien piensa que en la vida hay que tener un poco de suerte. Que, a veces, las cosas pasan porque la persona indicada está en el lugar y el momento indicado o, sino al contrario, pasan porque la persona equivocada está en el lugar y el momento equivocado. No obstante, en el caso de los 36 reusenses deportados en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, el historiador Joan Navais no comparte esta opinión.

«Es primordial preguntarse quiénes eran los deportados y por qué fueron a los campos de exterminación nazis. Muchos piensan que estuvieron en el lugar menos adecuado en el momento menos idóneo, como si hubiera sido un accidente histórico, pero no fue así», defendió Navais durante una conferencia que ofreció a la Fundación Privada Reddis el pasado martes 27 de mayo por la noche.

Según argumenta, el motivo por el cual estos reusenses, junto con miles de republicanos españoles, «fueron enviados a los campos de concentración, torturados y explotados» fue porque «como colectivo representaban un peligro por Hitler y por el Tercer Reich».

Entre los millones de personas que acabaron en los campos de concentración, de los cuales siempre se habla en datos estimados, se calcula que cerca de 10.000 republicanos españoles, muchos de ellos excombatientes de la Guerra Civil Española, fueron deportados en los campos de concentración y 5.500 perdieron la vida. El campo de concentración que recibió la mayor parte de los republicanos, más de 7.500, fue el de Mauthausen-Gusen, localizado en Austria, de los cuales 4.800 fueron asesinados.

Entre estos había los 36 republicanos reusenses que, como expresó el historiador, «sufrieron una triple derrota en poco más de dos años». La primera derrota fue contra el franquismo, con la guerra civil. La segunda fue cuando se exiliaron y las autoridades francesas los trataron de una manera denigrante y les encerraron en campos de concentración.

Y la tercera estuvo cuando fueron capturados por los alemanes cuando luchaban en las filas del ejército francés», detalló. Por este motivo, Navais no tan sólo quiere quedarse con la «historia trágica del exilio y los campos de concentración», sino también «la lección de vida de resistencia que nos dieron, porque algunos se adaptaron, sobrevivieron y rehicieron sus vidas, a pesar de las secuelas.»

Los reusenses

De los 36 reusenses, 22 fueron asesinados y 14 sobrevivieron y fueron liberados. Entre estos, uno de los más destacados fue Estanislau Pedrola Rovira, fotoperiodista y miembro de Estado Catalán, también conocido como «Sandalio». «Hizo centenares de fotos de la Reus de los años 30. En el Centro de la Imagen de Mas Iglesias hay recogidas muchas de sus fotografías», comentó el historiador.

Murió el año 1944 en el campo de Flossenbürg. Otro destacado por su perfil político fue Anton Bofarull Ferrer, militando del Fomento Nacionalista Republicano, que sobrevivió a su cautiverio en Neuengamme y, posteriormente, en Ravensbrück. Más adelante fue uno de los hombres de confianza del expresidente de la Generalitat, Josep Tarradellas.

Otro de los casos que destacó Navais durante la conferencia fue el de Josep Casals Artiga, que, con 19 años, fue el deportado reusense más joven de todos y que, finalmente, sobrevivió. «Lo conocían como ‘El Niño’ entre sus compañeros, y lo que es curioso es que sabemos que otros deportados de Reus le hicieron como de padrinos. Es decir, que dentro de los campos de concentración los deportados republicanos cerraban filas, una red de resistencia y apoyo mutuo, y los de Reus también lo hacían», subrayó.

Durante la charla, el historiador también comentó la «trágica» historia de los hermanos Vergés. Joan y Pere Vergés eran republicanos, de clase trabajadora y ambos fueron capturados por el ejército alemán en Francia en junio de 1940 y enviados en el mismo campo de prisioneros. «En enero de 1941 fueron deportados en el mismo convoy ferroviario en Mauthausen y yo estoy seguro de que iban en el mismo vagón», aseguró Joan Navais.

No obstante, lo que más llamó la atención del historiador fue que el hermano mayor, Joan, recibió el número de matrícula 6592 y el hermano pequeño, Pere, el 6593: «Es decir, desde el principio los hermanos Vergés hicieron todo el posible para continuar juntos». Desgraciadamente, los dos fueron enviados por separado al campo satélite de Gusen donde primero fue asesinado Pere y, al cabo de unos meses después, Joan.