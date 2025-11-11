La segunda edición de la Festa del Vi Novell será el 22 de noviembre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus celebrará este mes de noviembre la llegada del vino novel, el primer vino a salir al mercado después de la vendimia. Será el sábado 22 de noviembre en la Llotja de Reus, en una Festa del Vi Novell que contará con la participación de siete bodegas catalanas que este año han elaborado vino novel y que trabajan conjuntamente para recuperar, impulsar y dar a conocer este producto con una larga tradición en nuestro país. La Festa del Vi Novell en Reus es posible gracias a la implicación de la Cambra de Comerç de Reus y tendrá lugar una semana antes de la Festa del Vi Novell de Barcelona, que este año llega a su novena edición.

Este lunes 10 de noviembre se hizo la presentación de la fiesta en el salón de actos de la Cambra de Reus, con la participación del presidente de la corporación, Mario Basora; la concejala de Proyección de Ciudad del Ayuntamiento de Reus, Noemí Llauradó; y el representante del Col·lectiu d'Elaboradors de Vi Novell, Oleguer Brunet.

El presidente de la Cambra se ha mostrado muy satisfecho por el hecho de celebrar la segunda edición de la Festa del Vi Novell en la Llotja de Reus: «Estamos en un territorio con seis DO: DO Cataluña, DO Conca de Barberà, DO Montsant, DOQ Priorat, DO Tarragona y DO Terra Alta. Por eso nos parece lo más adecuado que la Cambra lidere, conjuntamente con el Col·lectiu d'elaboradors de vi novell, esta fiesta para dar la bienvenida al primer vino del año».

Por su parte, la concejala de Proyección de Ciudad, Noemí Llauradó, ha destacado que «desde Reus Promoción damos apoyo a esta iniciativa que sitúa Reus en el mapa y que nos permite reivindicar este producto nuestro».

En la Festa del Vi Novell en Reus se podrán probar 9 vinos noveles elaborados por 7 bodegas de 5 denominaciones de origen catalanas: Celler Carles Andreu, Vins i Caves Portell i Vins Petxina de la DO Conca de Barberà; Celler Cooperatiu d'Espolla de la DO Empordà; Cellers Maset de la DO Penedès; Celler Masroig de la DO Montsant; y Celler Sant Josep Vins, de la DO Terra Alta.

Los horarios serán de 11.30 en 14.30 y de 16.30 a 20.30 y la entrada será libre. Una vez allí, se podrán comprar los tickets para las degustaciones, que tendrán un precio de 2€ una degustación y 12€ el pack de 7 degustaciones. Para las copas habrá que dejar un depósito de 3€ y, al devolver la copa, se devolverán 2€ en metálico. También habrá un descuento de 2€ por la compra de una botella de vino novel.

La fiesta empezará con el tradicional espinjolament de la bota, a cargo del Sr. Gerard Tortajada, propietario del restaurante Vítric de Reus, y un pilar casteller a cargo del grupo de los Xiquets de Reus, que servirá para colgar la rama de pino que antiguamente identificaba los establecimientos que tenían vino novel. De la parte gastronómica de la fiesta se encargarán Formatges Sant Gil d'Albió Xarcuteria i Carnisseria Meritxell y Soho Seafood. Además, habrá una cata gratuita de aceites de la DOP Siurana servida con pan del Forn Sistaré.

Durante toda la jornada habrá amenización musical.

El novel , un elemento clave de la cultura popular

Oleguer Brunet, de la bodega Vins Petxina y miembro de la comisión organizadora de las celebraciones del vino novel2025, ha explicado que «nos hace especial ilusión volver a Reus para celebrar la Festa del Vi Novell. Aquí, la tradición de empezar el primer vino de la añada forma parte de la cultura popular, y con esta fiesta queremos mantenerla viva y compartirla con todo el mundo. A la vez, también queremos poner en valor un producto que las bodegas amamos de manera muy especial y que año tras año cuidamos al máximo para que todo el mundo pueda disfrutar. Esperamos que muchos reusenses vengan el día 22 a celebrar con nosotros este momento tan importante del año».

Los principales factores que caracterizan el vino novel son la temporalidad y la producción limitada. El vino novel empieza por San Martín (11 de noviembre) y su consumo dura hasta que empiezan a salir los primeros vinos jóvenes de las bodegas. Y es que el vino novel es un vino más que joven. Sólo se embotella al inicio de cada campaña y es la primera cata de la cosecha. Es un vino afrutado y fresco que recuerda el sabor de la uva y que es ideal para acompañar todo tipo de comidas, especialmente aquellas elaborados a base de otros productos de temporada, además de ser el maridaje perfecto para todos aquellos productos derivados del cerdo.