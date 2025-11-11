El Hospital Sant Joan ampliará su capacidad de generación de energía fotovoltaica para autoconsumo

El Hospital Universitario Sant Joan ampliará su capacidad de generación de energía destinada al autoconsumo. L'Energètica, la sociedad de la Generalitat de Catalunya que busca acelerar la transición energética en el sector público, ha impulsado la implantación de una instalación fotovoltaica en la cubierta del equipamiento sanitario. Si bien en la actualidad ya dispone de paneles solares —en la cubierta A y la fachada—, el proyecto plantea la renovación de estos por modelos más actuales y de mejor rendimiento, así como la ampliación de la solución al resto de espacio disponible.

El contrato para la colocación de las placas y la legalización del sistema cuenta con un presupuesto base de licitación de casi 1,4 millones de euros (IVA incluido). El plazo para la ejecución de los trabajos será de 32 semanas, a contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo. La instalación tendrá una potencia nominal de 1.239 kW y será autoconsumo sin excedentes, ya que la petición de punto de conexión ha sido denegada por no existir capacidad de acceso. En concreto, se prevé la instalación de 2.736 módulos fotovoltaicos en todas las cubiertas principales de los edificios del complejo, con la excepción del helipuerto y de tres pequeños núcleos en el sur de la fachada principal, y se aprovecharán 158 ya colocados. Con los paneles existentes, una parte se desmantelará y se sustituirá por equipos más modernos y eficientes que permitirán emplazar a mucha más potencia y una generación mayor de energía. La otra se conservará para poder disponer de equipos de reposición.

Arnau Alarcón, técnico solar de l'Energètica de Catalunya, explica que la previsión es generar en torno a los 1.839.300 kWh/año, de forma que un 10,9% del consumo energético tendría cobertura de origen solar. «Aunque la cubierta sea muy grande, haría falta una mucho mayor para poder cubrir el gasto energético de un espacio como un hospital; el consumo es tan grande que la demanda que cubrimos de la fotovoltaica es muy baja», apunta. Y es que el consumo del Hospital Sant Joan en el 2024 fue de 16.785.072 kWh. Aunque en verano los datos alcanzan su máximo, el consumo es elevado a lo largo de los doce meses. «Los hospitales tienen una actividad muy alta y, como abren cada día, las 24 horas, los siete días a la semana, desde la óptica del generador de energía es el consumidor ideal porque siempre lo aprovecha», añade.

El periodo de presentación de ofertas cerró la pasada medianoche, así que el proyecto se encuentra en fase de valoración de las propuestas y «esperamos llegar a la adjudicación para empezar obras cuanto antes mejor». Alarcón cree que habrá «mucha concurrencia de empresas» porque el sector privado vinculado a la instalación de placas solares está, a estas alturas, «en buen momento». «Todas las empresas se presentan en masa y, a veces, tenemos problemas de demasiada concurrencia», expresa.

Para avanzar hacia la transición, l'Energètica ha seleccionado varios emplazamientos para instalar módulos solares fotovoltaicos para el autoconsumo, siendo el hospital uno de los elegidos.