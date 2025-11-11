Ernest Aymamí: «Estuve muy contento cuando recuperamos la Olimpiada Escolar en Reus»

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

¿Cómo llegas a este momento de dar un paso al lado?

«Han sido muchos años en el Consell Esportiu del Baix Camp, desde el año 1984. He sido dos etapas como presidente y el resto de vicepresidente y, entre todos los años que llevo en esta casa y con la edad que tengo, que son 78 años, decidí que era el momento de que entras una persona más joven. No es por ningún motivo en concreto, pero a mí ya me toca iniciar una nueva etapa y dedicar más tiempo a la familia».

¿Cómo entraste en el Consell?

«Yo estaba en el Ayuntamiento de Vilaplana el año 1983 y Sebastià Bondia, alcalde en aquel momento de Duesaigües y que fue durante mucho tiempo el presidente del Consell Esportiu me vino a buscar. Todavía no sé quién le habló de mí, pero quería que fuera vicepresidente de su junta aunque estábamos en partidos diferentes, cosa que sé que le causó algunos quebraderos de cabeza».

¿Es importante dejar de lado los colores políticos?

«Mucho. Yo defiendo que se tiene que hacer política, pero ya hay los ayuntamientos, los consejos comarcales, el Parlamento o el Congreso, aquí no hago falta. Seguramente, si nos hubiéramos dejado llevar por batallas políticas no habríamos recuperado las Olimpiadas Escolares. Espero que continúe así».

¿Cómo ha evolucionado el ente?

«Ha evolucionado muchísimo. Hemos tenido mucha suerte porque con las entidades, clubs, ayuntamientos y Consejo Comarcal nos hemos entendido muy bien, una cosa que no ha pasado en todas las comarcas. Eso ha facilitado mucho el trabajo».

¿Qué aporta el Consell Esportiu en la comarca?

«Los consejos se crearon para organizar los juegos deportivos escolares, pero hay consejos como el nuestro que también hemos generado una red de servicios para ayuntamientos y entidades, ya sea por tema de casales de veranos, socorristas o monitores. Incluso, damos servicio a municipios de fuera del Baix Camp».

Habéis ayudado ayuntamientos pequeños a poder sacar adelante cosas que ellos solos no pudrían

«Estamos muy contentos de eso. Con el Ayuntamiento de Reus hay que decir que estamos muy bien, pero nos gusta poder echar una mano a aquellos ayuntamientos que lo tienen muy difícil con su presupuesto. Además, no es lo mismo conseguir un monitor que vaya a Reus en uno que suba hasta Prades o la Febró».

¿Remarcarías algún hito durante tus años en el Consell?

«Yo estuve muy contento cuando recuperamos la Olimpiada Escolar en Reus. Antiguamente, lo hacía el Reus Deportiu, que lo tuvo que dejar de hacer porque no era asumible. Pero poder recuperarlo entre el Consejo Deportivo y el Ayuntamiento de Reus es una cosa que me hace sentir orgulloso y satisfecho».

Les escuelas son un buen espacio para promover el deporte

«Sí, y sobre todo con edades más jóvenes. Al fin y al cabo, cuando se hacen mayores cuesta más promover que hagan deporte porque también están más ocupados. Y cualquier deporte es una buena opción, aunque es cierto que a veces voces que hay deportes tienen una racha importante y después decaen».

Imagino que el fútbol no decae

«No! El fútbol no. Sin embargo, por ejemplo, el voley que hasta hace no demasiado era bastante desconocido ahora está en auge. El año pasado y este año también hemos hecho los campeonatos de Cataluña escolares aquí en el Baix Camp y teníamos 150 equipos catalanes. Organizar una competición con todos estos equipos es una barbaridad. Una cosa buena es que de entre todos los jóvenes que prueban un deporte, alguno se acaba quedando en este».

A partir de ahora el Consejo lo encabezará Gemma Balanyà, la primera presidenta. ¿Cómo lo ves?

«Creo que el Consell queda en buenas manos. Tengo que destacar que tenemos un personal muy entregado, que trabajan fines de semana y no todo el mundo está dispuesto y creo que tiene un gran equipo. Para mí han sido como una segunda familia».