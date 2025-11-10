La junta de La Sang emprende acciones legales para defender su "honor"

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La junta de gobierno cesada de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus ha decidido emprender acciones legales, tanto en el ámbito civil como canónico, «ante la gravedad de los hechos» que han afectado su «integridad institucional y personal». Según afirman en un comunicado, estas actuaciones pretenden defender «el honor, la buena reputación y los derechos de todas las personas injustamente difamadas, atacadas y expuestas» y para «salvaguardar el patrimonio material y espiritual de la Reial Congregació». A la vez, consideran «intolerables y moralmente reprobables las filtraciones de información personal a los medios de comunicación», a la vez que reiteran su «compromiso con los valores cristianos de respeto, justicia y verdad». Hasta ahora, el sector insurgente de La Sang no ha aceptado hacer declaraciones a este rotativo.

El pasado miércoles 5 de noviembre el Arzobispado de Tarragona, ante el desafío tirado por parte de la entidad religiosa que cerró el acceso a la parroquia, decidió amonestar formalmente a cuatro responsables, entre ellos al clavari cesado, Antoni Olmos. Además, aseguró que si la situación persistía «se incoará el correspondiente proceso penal judicial para la imposición de las correspondientes penas canónicas». Al mismo tiempo, también decretaron que la decisión tomada durante la Asamblea General Extraordinària de La Sang celebrada el 30 de octubre de no aceptar el cese de la junta de gobierno no era válida.

En este ámbito, desde el sector insurgente de La Sang reivindican los acuerdos tomados durante esta asamblea, ya que recibieron «un apoyo mayoritario, inequívoco y explícito por parte de los congregantes». Con respecto al cierre del templo de la Puríssima Sang, donde cambiaron la cerradura de manera que ni el prefecto, Joaquim Fortuny, era capaz de acceder, el comunicado informa de que «permanecerá temporalmente cerrado con el fin de llevar a cabo obras de saneamiento y mantenimiento imprescindibles para garantizar la seguridad y la conservación».