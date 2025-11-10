Reus dice “no” a la violencia machista y lgbti-fòbica con nueva señalización urbana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus ha inaugurado este lunes una nueva señal vial con el lema “Reus libre de violencia machista y lgbti-fòbica”, una acción simbólica que refuerza el compromiso del consistorio con la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación. La alcaldesa Sandra Guaita Esteruelas y la concejala de Servicios a las Personas y Derechos Sociales, Anabel Martínez Serrano, han presidido el acto de inauguración, que ha colocado seis señales en las entradas y salidas de la ciudad: autovía Reus-Tarragona, carretera de Montblanc, autovía de Bellissens, autovía de Salou, carretera de Reus en Cambrils y carretera de Alcolea del Pinar.

La instalación forma parte de una campaña continuada de concienciación y difusión de los servicios de atención a las mujeres, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres (25N). El acto institucional se llevará a cabo el 25 de noviembre a las 17.30 h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con parlamentos institucionales, un minuto de silencio por las mujeres asesinadas durante el año, la lectura pública del manifiesto y una clausura musical.

¿La programación complementaria incluye talleres sobre presión estética en el Centro Cívico Gregal, por lo que hace falta inscripción previa, la inauguración del Banco Lila contra la Violencia Machista el 20 de noviembre en el Barrio Fortuny, la mesa redonda “I en Reus, qué hacemos”? en la plaza del Mercado y el taller para jóvenes “Ojos de perro: mirarnos sin juzgar” el 27 de noviembre en el Casal de Joves La Palma, también con inscripción previa.

Según datos actuales, 36 mujeres han sido asesinadas en el Estado español por violencia machista el 2025 y 1.330 desde el 2003, año en que empezó el recuento oficial. Para concienciar sobre esta realidad, desde el 2023 el Ayuntamiento de Reus convoca un minuto de silencio cada día a las 12 h a la plaza del Mercado.

Además, el Ayuntamiento ofrece servicios específicos de atención y apoyo: el Servicio de Información y Atención a las Mujeres (SIAD), ubicado en el Casal de las Mujeres (pl. del Porrazo, 9), proporciona información, orientación, apoyo psicológico y asesoramiento legal. La Oficina de Atención a la Víctima (OAV), ubicada en la comisaría de la Guardia Urbana (avenida de Marià Fortuny, 27), ofrece atención y acompañamiento a víctimas de cualquier violencia y asesora en denuncias y recursos legales.