La primera misión inversa del vermú de la Cambra de Comerç cierra satisfactoriamente

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Reus celebró los pasados días 3 y 4 de noviembre la primera edición de misión inversa del vermú con importadores de la región del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo). Tal como adelantó el Diari Més, el objetivo era dar la oportunidad a los productores del territorio a hacer degustar su elixir con el fin de difundir el vermú y, con suerte y entendida, cerrar acuerdos comerciales. En este estuvieron presentes cuatro productores: Vermuts Miró, Yzaguirre, Vermouth Dos Déus y la Bodega Cooperativa de Gandesa, que presentaron sus productos a siete importadores de los sectores de la restauración, la distribución o la hostelería, entre los cuales destacan cadenas como Marriott, Eurostars y Melià.

Durante dos días el Espai Llotja acogió reuniones que generaron sinergias reales y nuevas oportunidades comerciales. Además, Bodegues Yzaguirre y Vermuts Miró abrieron las puertas para ofrecer visitas a los importadores. Tanto los exportadores locales como los importadores del Benelux se mostraron muy satisfechos con la experiencia y celebraron la oportunidad que había ofrecido la Cámara. La corporación ha dirigido en los últimos años muchos esfuerzos con el fin de acompañar y asesorar en las empresas para conseguir fomentar su internacionalización a través de otras acciones como la presencia en ferias como Wine Paris o la Feria Nacional del Vino (FENAVINI). La ninguno del Departamento Internacional de la Cámara, Elena Andreu, subrayó que el rasgo diferencial de las misiones inversas es que los profesionales del país objetivo viven una «inmersión directa en nuestro territorio, cultura, valores y gastronomía». Además, apuntó que el cliente potencial del Benelux responde a un perfil con mucha sensibilidad por los productos de proximidad y calidad, que aprecian la gastronomía de valor y la tradición de los «aperitivos en casa».