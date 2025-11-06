El Arzobispado amonesta a los responsables del cierre del templo de la Sangre

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Arzobispado de Tarragona amonesta formalmente a las personas responsables del cierre del templo de la Puríssima Sang al público, entre ellos el clavari cesado, Antoni Olmos Simón, a los cuales ya se les ha comunicado. Según ha podido saber Diario Más, junto con el anterior llavero se añaden tres personas más de su entorno; Bernat Marsal Sans, Esteve Roca Genovés y Jaume Ariño Fraguas, de acuerdo con el canon 1339, a fin de que «eviten cualquier conducta que sea encaminada a impedir el culto legítimo a la parroquia de la Puríssima Sang» y, por lo tanto, no cometer ningún delito «relacionado con la libertad del ministerio, el ejercicio de la potestad eclesiástica o el uso legítimo de las cosas sagradas o de los bienes eclesiásticos».

Fuentes del Arzobispado aseguran que detrás de esta acción no hay ninguna voluntad de ataque personal y, por este motivo, han decidido proceder con una amonestación y no denunciar los hechos directamente. No obstante, si persisten en prohibir el acto de culto al templo «se incoará el correspondiente proceso penal judicial para la imposición de las correspondientes penas canónicas», elevándolo así a Roma. Por culpa del cambio de la cerradura de la puerta, que ha impedido la entrada en el edificio también al mismo prefecto de La Sang, Joaquim Fortuny, se tuvo que trasladar la actividad a la Prioral, que tuvo que acoger dos ceremonias de entierro.

Por otro lado, el Arzobispado también ha decretado que la decisión tomada durante la Asamblea General Extraordinaria de La Sang del 30 de octubre de no aceptar el cese de la junta de gobierno no es válida. En el decreto defienden que «la imposibilidad de cumplir el encargo realizado al comisario delegado en el decreto supondría un daño irreparable a la Real Congregación de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus y a los fieles de la parroquia de la Puríssima Sang». El abogado Javier Balañá de Eguía fue la persona escogida el 23 de octubre para dirigir, temporalmente, la entidad y presidir la Comisión Asesora. Les tareas encomendadas por el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, a esta comisión son restablecer las relaciones institucionales, especialmente con la Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Reus, reformar los estatus y revisar y actualizar, si procede, el censo de los congregantes.