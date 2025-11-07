Els Amics de Gaudí trabajan para conseguir que Reus tenga una nueva escultura del arquitecto

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

L'Associació d'Amics de Gaudí de Reus trabaja para conseguir que el reconocido arquitecto reusense, Antoni Gaudí, sea homenajeado en la capital del Baix Camp con una estatua de bronce. Tal como adelantó el Diari de Tarragona, Joan Serramià será el artista encargado para llevar a cabo esta obra que, aunque todavía no está decidida su ubicación, una de las preferidas sería al lado de la Prioral de Sant Pere. Incluso, para darle más fuerza al proyecto, el pasado mes de octubre la Junta Constructora de la Sagrada Familia cedió un bloque de piedra hecho con parte de la materia que da forma en la obra magna de Gaudí.

«La idea es que sea un grupo escultórico donde esté Gaudí elaborando un proyecto que había sido una ilusión suya, que es la remodelación del Santuario de Misericòrdia», explica Serramià, que también apunta que el arquitecto era un «gran devoto de la Virgen de Misericordia». Además, este elemento escultórico contaría con otros elementos de Gaudí inspirados, por ejemplo, en su taller en la Sagrada Familia. A pesar de la referencia al Santuario, los impulsores creen que no sería el espacio idóneo para esta estatua, sino que preferirían un espacio más céntrico. Por este motivo, el lugar preferido y más probable estaría al lado del campanario de la Prioral, aunque también existen otras posibilidades como delante de la Casa Cuadrada. «Es difícil que llueva a gusto de todo el mundo. Sin embargo, al fin y al cabo, Gaudí fue bautizado en la Prioral y el campanario es todo un referente arquitectónico de Reus», valora Serramià.

70.º aniversario

Un reto que coincide con la celebración del 70.º aniversario de la asociación y con el inicio del Año Gaudí que conmemora el centenario de la muerte del arquitecto. «Es importante dar relevancia a la obra de Gaudí», reivindica la presidenta de la entidad, Maite Gaudí. Por este motivo, la presidenta considera que no es posible que Reus continúe sin un homenaje como es debido en esta figura. «Es verdad que está la escultura del Gaudí Nen, pero como adulto no hay ninguno. Es verdad que la obra la tiene en Barcelona, por eso también queremos hacer este regalo en la ciudad», añade.

Por este motivo, desde la entidad hace medio año que trabajan para recaudar fondos para financiar un proyecto que, aproximadamente, tiene un coste de unos 50.000 euros. Hasta ahora, aunque han llamado a la puerta de varias administraciones, ninguno ha confirmado su apoyo explícito hacia la iniciativa que podría ver la luz este 2026. Además, habrá que ver si el Ayuntamiento da finalmente el permiso para instalar la estatua en la vía pública.