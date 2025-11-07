La ciudad de Tarragona que tiene al mejor panadero de España

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Xavier Pàmies Vallvé, joven artesano del Forn Sistaré de Reus, ha sido reconocido como mejor panadero de España en el prestigioso certamen The Baker, el galardón más importante del país dedicado a la excelencia en panadería artesana. Con tan solo 24 años y como representante de la sexta generación de su histórico obrador familiar, se impuso a algunos de los profesionales más destacados del sector.

La final del concurso se celebró en Sabadell en el marco del Gastronomic Forum Barcelona, donde los aspirantes afrontaron dos intensas jornadas de pruebas técnicas y creativas. En esta edición, los participantes debían presentar elaboraciones en cuatro categorías: pan nutricional, pan de masa madre, bollería hojaldrada y snack salado. El jurado valoró tanto la técnica como la innovación y la identidad reflejada en cada propuesta.

Pàmies se llevó el premio absoluto y también el reconocimiento a la mejor bollería hojaldrada, con creaciones que convencieron al jurado por su equilibrio entre sabor, textura y presentación. Entre sus elaboraciones destacaron un pan de masa madre con trigo antiguo Flor d’Aurora, un pan nutricional enriquecido con espirulina, así como diversas piezas inspiradas en el territorio, decoradas con la emblemática Rosa de Reus.

El certamen contó con un jurado integrado por reconocidos maestros panaderos nacionales e internacionales, entre ellos Yohan Ferrant, Mª Cruz Barón y Sylvain Herviaux, además de ganadores de ediciones anteriores y finalistas del Mondial du Pain. En la final también participaron panaderos de Galicia, Barcelona y Vilanova i la Geltrú, lo que evidenció el alto nivel del oficio en todo el país.

El triunfo de Pàmies supone un nuevo reconocimiento para el Forn Sistaré. Recientemente, la panadería de Reus fue proclamada ganadora del concurso al mejor pan de payés de Cataluña, distinción que avala su continuo empeño por mantener técnicas ancestrales de fermentación lenta, usando harina de proximidad y masa madre cultivada con mimo.