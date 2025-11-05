El pueblo de Tarragona que se cuela entre las ciudades más inteligentes de Europa

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Cunit, municipio de la provincia de Tarragona, ha sido reconocido como una de las ciudades más inteligentes de Europa, según un informe de la Comisión Europea recopilado por la multinacional 1NCE. El estudio forma parte de la participación de la compañía en el Smart Cities Expo World Congress y destaca a Cunit junto a otras ciudades catalanas como Barcelona, Badalona, Viladecans y Cerdanyola del Vallès.

El listado de la Comisión Europea incluye 194 ciudades de 26 países de la UE, así como del Reino Unido, Suiza, Serbia y Turquía. España lidera el ranking con 21 ciudades reconocidas, seguida por Alemania con 15 y Suecia con 14. Según 1NCE, el reconocimiento refleja el grado de adopción de tecnologías digitales aplicadas a infraestructuras, movilidad, gestión de residuos y servicios públicos, así como su impacto en la calidad de vida de los habitantes.

El informe destaca el papel del IoT (Internet of Things) como motor de eficiencia en las ciudades inteligentes. Gracias a estas tecnologías, los municipios pueden reducir hasta un 40% el consumo de energía en iluminación pública, hasta un 20% la energía en edificios inteligentes, hasta un 12% el gasto eléctrico mediante contadores inteligentes y hasta un 40% el consumo de combustible en flotas de transporte mediante planificación optimizada de rutas.

La inclusión de Cunit en esta lista confirma la posición destacada de Cataluña en materia de smart cities, únicamente por detrás del País Vasco en España, según el informe de la Comisión Europea. El reconocimiento se anunció en el marco del Smart Cities Expo World Congress, que se celebra estos días en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, con más de 1.100 expositores y una previsión de 25.000 visitantes.

Para 1NCE, las ciudades inteligentes representan la vanguardia de la innovación urbana, adoptando soluciones tecnológicas que impulsan la sostenibilidad, la eficiencia y el desarrollo económico. Su participación en la gestión de más de 1.400 proyectos en todo el mundo refuerza la importancia de iniciativas como la de Cunit para el avance de las smart cities europeas.