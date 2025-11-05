Serveis
El Govern inicia els treballs per a la futura internalització del servei d’emergències CAT112
El procés dona compliment a les resolucions del Parlament i garanteixen la continuïtat del servei mentre avança la integració del personal dins de l’estructura pública
El Departament d’Interior i Seguretat Pública, juntament amb la Secretaria de Funció Pública del Departament de la Presidència, han iniciat els treballs per fer possible la futura internalització dels treballadors i treballadores del servei essencial del telèfon d’emergències 112.
Es tracta d'una actuació que dona compliment a les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya els mesos de gener i març de 2025, en el marc del ple monogràfic sobre la prevenció i gestió de les emergències al país. L’objectiu és que el Govern disposi de totes les eines necessàries per dur a terme la integració progressiva del personal del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència CAT112 dins de l’estructura pública. Un procés en el que hi participen, a més del Departament d’Interior i Seguretat Pública, els departaments de la Presidència, Empresa i Treball, i Economia i Finances, així com representants dels treballadors que actualment atenen i gestionen les trucades d’emergència.
Seguint aquesta línia, està en marxa un estudi de dimensionament per determinar les necessitats del futur model d’internalització, liderat per la Secretaria d’Administració i Funció Pública. Paral·lelament, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya està elaborant el pla de formació pel personal del CAT112 un cop integrat.
El Govern ha reafirmat el seu compromís amb la continuïtat del servei essencial i ha autoritzat la contractació del servei per dos anys més (2026-2028), mentre avança el procés d’internalització. Aquest està valorat en 50,3 milions d’euros i amb un pressupost base de licitació de 27,6 milions (IVA inclòs) i serà prorrogable per dues anualitats més. Tindrà vigència fins al 31 de març de 2028, coincidint amb el final del contracte actual adjudicat a Serveo —l’antiga Ferrovial—, que no pot prorrogar-se més enllà d’aquesta data.
Segons el Govern, el contracte de transició permetrà garantir el servei mentre es treballa en el procés d’internalització. Inclourà millores significatives tant en la qualitat del servei com en el benestar del personal: s’incrementarà el nombre de gestors, coordinadors i supervisors, així com el personal de guàrdia per cobrir pics d’emergències com inundacions, incendis o accidents químics. També es preveu la incorporació de professionals permanents de suport psicosocial per atendre els treballadors en situacions d’estrès o emergència.
Entre les mesures destacades, el nou contracte incorpora un protocol específic per a la prevenció i actuació davant l’assetjament —laboral, sexual o per raó de gènere— i estableix la formació obligatòria en igualtat, comunicació no sexista i gestió d’assetjament per a tota la plantilla.
Tot i aquestes millores, des del comitè d’empresa de Serveo a Reus remarquen que «l’autèntica solució passa per la internalització del servei». El delegat sindical Martí Vallvé considera que «per molt que posin millores, el conflicte continuarà existint mentre no es reverteixi la privatització». Segons Vallvé, eliminar l’intermediari «estalviaria diners al conjunt de la ciutadania, que podrien destinar-se directament al personal i a millorar el servei d’emergències».
El representant sindical recorda que el PSC portava la internalització del 112 al seu programa electoral, i que la mesura compta amb el suport de la majoria de formacions polítiques. Tot i així, adverteix que el calendari genera «desconfiança», ja que la legislatura acaba el 2028 i les pròrrogues podrien endarrerir el procés més enllà d’aquest termini.
Pel que fa a les condicions laborals, Vallvé denuncia que la plantilla continuarà vinculada al conveni de telemàrqueting, fet que «perpetua la precarietat». Els treballadors demanen una reducció de la jornada laboral de 39 a 35 hores, com ja passa en altres comunitats autònomes, i reclamen la contractació estable d’un psicòleg de sala per afrontar la duresa emocional de les emergències que gestionen.
El comitè d’empresa valora positivament «qualsevol mesura que millori el servei i les condicions de la plantilla», però manté la vaga que es va iniciar fa dos anys. Segons expliquen, «el conflicte continua sent-hi mentre el servei d’emergències segueixi en mans privades».
L’any 2024, les sales del CAT112 van atendre 2.372.899 trucades operatives, un 2,3% més que el 2023. En dotze anys, les trucades han crescut un 93%, passant d’1,2 milions el 2013 a més de 2,3 milions el 2024. La major part corresponen a qüestions de seguretat i assistència sanitària, seguides de trànsit, civisme i incidències meteorològiques.