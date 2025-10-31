El terremoto del Pintor Rock hace vibrar el Parc de la Festa

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Pintor Rock ha vuelto. Lo ha hecho en el Parc de la Festa, que se convertirá en su casa durante tres días llenos de música en vivo y conciertos de una treintena de bandas. Periferia y The Locos fueron los encargados de subir el telón en un jueves marcado por los ritmos frenéticos y los movimientos descontrolados y, al mismo tiempo, compasados. Desde muy pronto, se vieron numerosas camisetas de los grupos que actuarían en la jornada, como Sons of Aguirre o Boikot.

El festival continuará entre hoy y mañana, de la mano de referentes como Soziedad Alkoholika, Non Servium, El Noi del Sucre —el último concierto del proyecto—, Riot Propaganda o Juantxo Skalari, que celebra 30 años de kalle. Además del espectáculo, la propuesta del Pintor Rock se complementa con la zona de acampada y food trucks.