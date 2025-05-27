El Pintor Rock volverá a celebrarse después del parón y lo hará en Reus

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El festival de punk y rock Pintor Rock volverá a celebrarse después de tres años de parón. Será del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Parc de la Festa de Reus. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 29 de mayo y el 1 de junio se hará un primer adelanto del cartel, que estará conformado por una treintena de artistas. Los impulsores prevén la asistencia de entre 5.000 y 6.000 personas. «Es un festival con un crecimiento exponencial y Reus es la ciudad idónea para acogerlo», señaló Maria Armengol desde la organización del certamen.

El concejal de Cultura, Daniel Recasens, subrayó la apuesta por la música en vivo en la ciudad, un ámbito que «había que reforzar». «Hemos añadido piezas para que la gente de Reus y del territorio pueda disfrutar en plenitud», indicó. También resaltó el trabajo para llevar «festivales diversos». El Ayuntamiento colaborará con la propuesta cediendo el espacio de los conciertos y «facilitando» la acampada, aunque todavía no se ha detallado dónde. También asumirá el «control de acceso» al recinto.