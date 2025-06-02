Diari Més

Riot Propaganda y Non Servium lideran el retorno del Pintor Rock, que se celebrará en Reus

Se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Parque de la Festa

Imagen de la edición del Pintor Rock celebrada en el Morell.

Imagen de la edición del Pintor Rock celebrada en el Morell.

Efe

Riot Propaganda, Non Servium, El Noi del Sucre o The Baboon Show encabezan el cartel del festival Pintor Rock, que después de un parón, de dos años volverá a celebrarse del 30 de octubre al 1 de noviembre en Reus, informa este lunes la organización a través sus redes sociales.

El festival ha anunciado el 70% de las 32 bandas , mayoritariamente de rock y punk, que formarán parte del programa, en el que destacan también Lendakaris Muertos, Talco, Kaótiko, Crim, El último ke zierre, Juantxo Skalari o Josetxu Piperrak.

El Pintor Rock, que se celebró por primera vez en 2011 en Cabra del Camp (Alt Camp), ha pasado por Tarragona y el Morell (Tarragonès) y este otoño se estrenará en el Parque de la Festa de Reus.

Los organizadores prevén la asistencia de unas 6.000 personas y las entradas ya están a la venta.

