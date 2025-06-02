Riot Propaganda y Non Servium lideran el retorno del Pintor Rock, que se celebrará en Reus

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Riot Propaganda, Non Servium, El Noi del Sucre o The Baboon Show encabezan el cartel del festival Pintor Rock, que después de un parón, de dos años volverá a celebrarse del 30 de octubre al 1 de noviembre en Reus, informa este lunes la organización a través sus redes sociales.

El festival ha anunciado el 70% de las 32 bandas , mayoritariamente de rock y punk, que formarán parte del programa, en el que destacan también Lendakaris Muertos, Talco, Kaótiko, Crim, El último ke zierre, Juantxo Skalari o Josetxu Piperrak.

El Pintor Rock, que se celebró por primera vez en 2011 en Cabra del Camp (Alt Camp), ha pasado por Tarragona y el Morell (Tarragonès) y este otoño se estrenará en el Parque de la Festa de Reus.

Los organizadores prevén la asistencia de unas 6.000 personas y las entradas ya están a la venta.