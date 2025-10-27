Los 'rebeldes' de la Sang piden ayuda para recurrir el cese de la junta

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La guerra interna a la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus continúa a pesar del cese fulminante de toda la Junta de Gobierno por parte del arzobispo de Tarragona el pasado jueves 23 de octubre. Según ha podido saber Diari Més, el sector más contrario con el arzobispado ha empezado a distribuir entre los congregantes un documento con la voluntad de mostrar su apoyo a la anterior junta, actualmente destituida.

En este, se pide que la persona introduzca su nombre, apellidos, DNI y firma con el compromiso de dar «mi apoyo/encargo a quien corresponda con el fin de recurrir/impugnar allí donde haga falta, el Decreto emitido con fecha de 23 de octubre de 2025 por el arzobispo metropolitano de Tarragona y primado Joan Planellas i Barnosell, por el cual se nombra un Comisario Delegado de la Real Congregación de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus». Actualmente, se ha constituido una Comisión Asesora dirigida por el Comisario Delegado, Javier Balañá de Eguía.