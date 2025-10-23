El arzobispo de Tarragona cesa a la Junta de Gobierno de la Congregació de la Sang de Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha cesado a la actual Junta de Gobierno de la Real Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus (RCPSNSJ) y ha nombrado Comisario Delegado de la entidad el abogado Javier Balañá de Eguía, que la dirigirá temporalmente. Entre las responsabilidades que le han sido confiadas hay la de presidir una Comisión Asesora, que estará integrada por Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro, como Prior de Sant Pere, rector de la Puríssima Sang y prefecto de la congregación de la RCPSNSJ; Mn. Joan Anton Cedó Perelló, Vicario Episcopal de las Personas y antiguo Prior de Sant Pere; y Mn. Albert Fortuny Llaveria, como experto en Derecho canónico, además de otras personas que el propio Comisario Delegado pueda nombrar libremente para la vida ordinaria de la entidad y la organización de la próxima Semana Santa.

Les tareas que el Comisario Delegado y la Comisión Asesora tendrán que desarrollar son: restablecer las relaciones institucionales con las asociaciones -y especialmente con la Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Reus-, reformar los Estatutos de la RCPSNSJ para adecuarlos a la normativa diocesana vigente, y revisar y actualizar –si procede- el censo de los congregantes, con las diversas secciones con el fin de poder, posteriormente, convocar nuevas elecciones para la renovación de los miembros seglares de la Junta Directiva de la Congregación.

El Dr. Joan Planellas ha firmado el Decreto de nombramiento esta tarde, el cual ha sido notificado a la hasta ahora Junta de Gobierno de la Real Congregación de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus.