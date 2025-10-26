Herida grave después de chocar con el coche contra la fuente de la plaza del Canal en Reus

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Una joven ha resultado herida grave esta madrugada en Reus después de chocar contra la fuente de la plaza Canal con su vehículo. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 2.48 horas.

Los Bomberos de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar de los hechos con dos dotaciones. Allí han comprobado que la conductora se encontraba consciente y no había quedado atrapada dentro del vehículo. Según informan, al coche sólo viajaba esta persona y no ha habido ningún otro vehículo implicado en el accidente.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a la víctima en el mismo lugar de los hechos y posteriormente la ha trasladado al Hospital de Reus en estado grave. Los Bomberos han asegurado la zona y han colaborado en las tareas de asistencia y limpieza de la vía.