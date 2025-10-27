Más de un centenar de personas caminan por el Taller Baix Camp

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

A pesar de la jornada matinal de frío, viento y lluvia la comunidad del Taller Baix Camp no se echaron atrás ante la llegada de un clima más parecido al otoño. Más de un centenar de personas se reunieron ayer domingo 26 de octubre delante de la Mas Roig, en la calle Capçanes número 4, para celebrar la Caminata Popular Reus - Otoño, con el objetivo de dar apoyo y visibilizar la tarea de la entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de centenares de personas con discapacidad intelectual y sus familias en Reus y la comarca del Baix Camp. Unos minutos después de las 9.30 horas, la banda Batukats del Bolet fueron los encargados de amenizar y dar el pistoletazo de salida del acontecimiento con su ritmo festivo y con juerga asegurada tanto para los asistentes como los voluntarios y organizadores.

Al acabar el recorrido -que se dividía en dos trazados diferentes, uno de 11,5 kilómetros de distancia y el otro de 4,5 kilómetros-, los participantes disfrutaron de una jornada agradable al jardín sensorial de la Masia Roig. Allí celebraron un vermú y una barbacoa con precios solidarios con la entidad. Además, se llevó a cabo un taller de papel reciclado, una de las actividades artesanas del centro ocupacional.