Reus celebra la 'Marxa per la Llengua', acto central del Correllengua 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus ha celebrado esta mañana la Marxa per la Llengua, el acto central del Correllengua 2025, una iniciativa que promueve la defensa y la difusión de la lengua catalana. La jornada ha reunido centenares de participantes y ha puesto el punto final en un mes de actividades culturales, educativas y populares celebradas por toda la ciudad.

La marcha, de 12 kilómetros y dividida en 13 tramos, se ha hecho por relevos, con un testimonio diseñado por el escultor reusense Manel Llaurador que se ha ido pasando entre los participantes. El recorrido ha finalizado en la plaza de la Llibertat, donde se ha hecho la lectura del manifiesto del Correllengua 2025.

El texto reivindica la necesidad de mantener el catalán como lengua viva, útil y de cohesión social, y pone el acento en la responsabilidad colectiva para garantizar el uso en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

El acto ha contado con la participación de más de 150 entidades del tejido asociativo, cultural y educativo de la ciudad, así como con el apoyo del Centro de Normalización Lingüística de Reus, el Plano Educativo de Entorno, Òmnium Cultural Baix Camp y el Ayuntamiento de Reus. También han colaborado varias escuelas, institutos y entidades vecinales.

La jornada ha culminado con la actuación musical del grupo Mano's Rock y una comida popular organizada por Cal Bacanal. Además, se ha interpretado el himno del Correllengua, compuesto por Xavier Ciurans con la colaboración de Fetitxe13, que este año incorpora una nueva estrofa escrita por Clara Colom para ampliar la mirada dialectal en todo el Baix Camp.

El Correllengua 2025 se inició el 27 de septiembre con un concierto en la plaza de la Llibertat y ha ofrecido durante un mes una programación variada con música, talleres y actividades educativas coordinadas por el Plan Educativo de Entorno. El cartel de esta edición, obra de las diseñadoras Paula Solanellas y Alina Ballester, ha servido de imagen para todas las actividades.