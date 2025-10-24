El Ayuntamiento de Reus aprueba un plan de inversiones 2026 de 19,5 MEUR y un presupuesto de 224,19

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Reus ha aprobado este viernes la propuesta del Gobierno de la ciudad de presupuestos y plan de inversiones para el ejercicio 2026, con un importe de un presupuesto de 224,19 millones de euros y un crecimiento de todas las partidas en el primer caso; y una partida de 19,5 millones en el segundo.

El presupuesto que el Ayuntamiento de Reus gestionará el año que viene será de 224,19 millones de euros, y se destinará principalmente a la reducción de las desigualdades sociales y la atención a la vulnerabilidad, a tener un espacio público de calidad, el transporte y la vivienda públicos así como una ciudad más verde y sostenible.

El Ayuntamiento de Reus mantendrá en el 2026 el esfuerzo inversor histórico y gestionará un Plan de Inversiones de 19.534.057 euros, el tercer importe más elevado de los últimos 15 años, sólo superado por los ejercicios 2024 y 2025, ambos en este mismo mandato. De estos 19.534.057 euros, 11.696.210 euros, corresponden al Ayuntamiento de Reus y 7.837.847 euros en organismos autónomos y empresas municipales. Son inversiones diversas y relacionadas con los tres ejes de los Plan de Acción Municipal (PALMO 2023-2027): atención a las personas, ciencia e innovación como motores de desarrollo económico y sostenibilidad.

Congelación de impuestos

Durante la sesión también se ha aprobado el expediente de ordenanzas fiscales para 2026. La propuesta comporta la congelación de todos los impuestos municipales y un ajuste de los tramos de la tasa de recogida de residuos que se traducirá en una reducción de la cuota para un 75% de los hogares, las de menos de 120 metros cuadrados.

El expediente también prevé la continuidad de las bonificaciones fiscales en políticas prioritarias para el equipo de gobierno como el acceso a la vivienda y el alquiler asequible y para jóvenes, la movilidad y la edificación sostenible y eficiente, el reciclaje y el consumo responsable de agua.

En concreto, para el 2026 se congelan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la plusvalía.