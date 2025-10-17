Últimas plazas para las actividades lúdicas y divulgativas sobre investigación del IISPV en Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) afronta la recta final de los preparativos para la jornada La recerca en salut surt al carrer, que tendrá lugar este sábado 18 de octubre en varios espacios emblemáticos del centro de Reus y con un programa de actividades que combinan ciencia, salud, historia y entretenimiento. Con más de 250 inscripciones confirmadas, quedan las últimas plazas disponibles en algunas franjas horarias de actividades como la ruta histórica sobre salud o las pruebas médicas en que se harán en el Centro de Lectura. Para el escape room Investiga i ajuda'ns, que se celebrará en el antiguo hospital de Reus, las inscripciones están totalmente cerradas. Por otra parte, los talleres científicos, que tendrán lugar en el claustro del antiguo hospital, no requieren inscripción previa y estarán abiertos a todas las personas que quieran asistir, de las 10.30 a las 13.30 horas y de las 17 a las 19 h.

El objetivo de la jornada es acercar la investigación a la ciudadanía de una manera amena y participativa, en el marco del 20.º aniversario del IISPV. El Ayuntamiento de Reus y el Centre de Lectura dan apoyo a esta iniciativa que quiere hacer visible la tarea investigadora que se lleva a cabo en el territorio.

' Escape room ' científico, talleres prácticos, pruebas médicas y rutas históricas

Los asistentes podrán convertirse en investigadores por un día a través de cuatro propuestas:

Escape room Investiga i... ajuda'ns !: un laboratorio ficticio en el antiguo hospital Sant Joan donde habrá que resolver enigmas para salvar la investigación .

!: un laboratorio ficticio en el antiguo hospital donde habrá que resolver enigmas para salvar la . Talleres Científics per un dia : actividades abiertas para experimentar con el ADN y entender conceptos científicos de forma divertida. No hace falta inscripción previa.

: actividades abiertas para experimentar con el ADN y entender conceptos científicos de forma divertida. No hace falta inscripción previa. Espacio Aquí et cuidem !: pruebas médicas como el test de glucosa o valoraciones neuropsicológicas en el Centre de Lectura.

!: pruebas médicas como el de glucosa o valoraciones neuropsicológicas en el Centre de Lectura. Ruta Salut a peu de carrer: recorrido patrimonial para descubrir espacios históricos vinculados a la salud. Todavía hay disponibilidad en las franjas de tarde.

Inscripciones abiertas

Les actividades son gratuitas y las inscripciones se pueden hacer a través de la web del IISPV: www.iispv.cat.