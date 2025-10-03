La investigación en salud «sale a la calle» para acercarse a la gente con un ‘escape room’ y una ruta

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

El Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) continúa la celebración de su 20.º aniversario. Para acercar su trabajo a la población general y no especializada, la entidad ha preparado una jornada de actividades fuera del entorno científico habitual. Con el nombre La investigación en salud sale a la calle, tendrá lugar el 18 de octubre en Reus y consistirá en un escape room, una ruta guiada, talleres prácticos y pruebas médicas rápidas. «Es una propuesta fantástica, tenemos que procurar que eso no quede aquí, sino a ver cómo podemos dar la oportunidad para que continúe los próximos años», apuntó el concejal de Innovación y Conocimiento, Josep Baiges, en la presentación de la jornada.

El escape room se desarrollará por el interior del Antiguo Hospital. La premisa será un sabotaje en los laboratorios y los participantes tendrán que detener el ataque, descubriendo en el proceso las tareas que llevan a cabo los investigadores. Asimismo, se ha organizado un paseo por las calles del centro, con la plaza de Evarist Fàbregas como punto de partida, que prestará atención a los espacios patrimoniales que han sido vinculados con la salud, las curas o la investigación a lo largo de la historia.

La población también tendrá la ocasión de ponerse en la piel —y bata— de un científico con talleres prácticos y experimentos que se prepararán en el Antiguo Hospital. Asimismo, en el Centre de Lectura, quien lo desee podrá someterse a exámenes médicos como tests neurológicos para determinar la salud del cerebro o pruebas de diagnóstico precoz de diabetes y prediabetes. «La diabetes infantil acostumbra a quedar escondida», comentó la secretaria general del Centre de Lectura, Montserrat Aluja. «Más de un 10% de los diabéticos son diabéticos no conocidos», apuntó al director del IISPV, Joan Vendrell. ¿«No podemos hacer ahora las pruebas»?, bromeó Baiges.

Les actividades son gratuitas y están pensadas para todos los públicos, pero requieren inscripción previa a través de la página web https://www.iispv.cat/la-primera-jornada-ludica-sobre-recerca-i-salut-al-centre-de-reus. La organización calcula que asistirán unas 500 personas.

Acto institucional

Vendrell aprovechó la ocasión para adelantar que el 3 de diciembre, en el Teatro Bartrina, se celebrará el acto institucional de conmemoración del aniversario, que contará con una charla de la divulgadora y escritora Elsa Punset. La persona encargada de presidir la velada será la consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat. Será una sesión abierta a todo el mundo y, por eso, incluirá propuestas de entretenimiento divulgativo.