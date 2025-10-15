Via Pública
L’Ajuntament de Reus estudia la futura remodelació del barri Mare Molas: «És un deute de la ciutat»
La intervenció hauria de donar solució a la problemàtica amb l’enllumenat
L’Ajuntament de Reus confirma que està ja treballant en una reforma urbanística pel carrer Mare Molas. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ja va avançar les intencions durant una entrevista concedida a aquest rotatiu el passat mes de juny, en què assegurava que «la primera actuació important és Doctor Ferran», però que a continuació anava Mare Molas, ja que «és un deute històric». Fins i tot la batllessa s’atrevia a marcar l’any 2026 com a objectiu per engegar una actuació de reforma urbanística al barri. Ara ha estat el regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos, que en declaracions a Diari Més confirma que des de la regidoria que encapçala estan ja treballant en aquesta remodelació que, insisteix, «és un deute amb aquesta zona de la ciutat».
Pel regidor, aquest deute és tan reconegut que afirma que disposa del consens per part de diferents grups municipals del consistori reusenc i que és una fita que «volem assolir com a govern municipal i també com a Ajuntament». «Hi ha hagut molt plenaris i campanyes electorals en què ha sortit a debat la necessitat d’aquest barri per tenir una millora urbanística. Per aquest motiu, hem estat en contacte amb l’associació de veïns de la zona i comencem a treballar de manera interna en aquesta línia», afirma Marcos. Pel que fa als detalls de la millora, encara s’estan estudiant i valorant, però el regidor de Via Pública assegura que l’objectiu és que suposi una «millora substancial» de l’espai, començant per una de les reclamacions històriques del barri; millorar l’enllumenat públic.
«Mare Molas és un dels barris on tenim detectat una necessitat de millora pel que fa a l’enllumenat i hi volem donar solució, però aquesta solució també ha d’anar acompanyada d’altres elements urbanístics», argumenta. Per aquest motiu, el regidor Marcos apunta que altres modificacions podrien ser l’ampliació de voreres o la plantació d’arbrat, però totes aquestes dependran de la valoració que, actualment, s’està fent des de la regidoria. A més, un altre element clau que assenyala Daniel Marcos que influirà en l’abast del projecte serà el finançament: «Encara no podem avançar detalls perquè estem a la recerca del finançament i volem evitar generar expectatives encara. Òbviament, el projecte s’haurà d’adequar al finançament que siguem capaços de captar, perquè també és clar que parlem d’un projecte que pot suposar una inversió considerable».
Per aquest motiu, descarta establir cap calendari per ara: «Quan tinguem el resultat ho parlarem amb els veïns. Encara està tot massa verd per parlar de calendaris i no sé si trigarem un any o més en donar a conèixer més detalls». Ara bé, el regidor de Via Pública vol deixar clar que com a govern han agafat aquest compromís de manera seriosa.
Reclamacions històriques
Precisament, les reivindicacions del carrer Mare Molas fa anys que es repeteixen i van més enllà de l’actual mandat. Les crítiques assenyalen diversos punts, com per exemple la neteja, que alguns comerços han considerat «insuficient» i que el carrer dona imatge «d’abandonament». A més, també han denunciat en algunes ocasions l’estat de les voreres, amb clots i desperfectes, tot i que el Pla Barri a Barri, amb la seva actuació a Mare Molas a inicis del 2025 va esmenar part d’aquesta problemàtica.
Ara bé, una de les grans crítiques compartides és la deficient il·luminació del carrer, que causa una sensació d’inseguretat que a l’hivern, època amb menys hores de llum, incrementa. Segons explica el regidor Marcos, aquest és un dels aspectes que tenen més clar quant a tenir-lo present en l’actuació al barri Mare Molas.
Reurbanització del carrer Doctor Ferran
Reus
Les reivindicacions del carrer Mare Molas de Reus continuen sense solució
Miquel Llaberia