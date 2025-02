Comerços del Mare Molas de Reus consideren que el Pla Barri a Barri ha estat insuficient

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Verificat per Creat: Actualitzat:

Botiguers del carrer Mare Molas no han percebut gairebé cap millora per part de les mesures impulsades per l’Ajuntament de Reus en el Pla Barri a Barri. Aquest pla, que recorrerà tots els barris de la ciutat, pretén servir com a pla de xoc per a la millora dels espais públics de la ciutat.

Per iniciar, l’escollit va ser el barri Mare Molas, conegut per les històriques reclamacions de millora que arrosseguen els veïns i comerços des de fa anys. Ara bé, per part de diversos comerços consultats per Diari Més les actuacions no han suposat un canvi destacable o notori en el barri. «Van venir, van podar els arbres i alguna cosa van arreglar, però no gaire cosa més», afirma l’Antonio del bar Frankfurt.

Un relat amb el qual coincideixen des de la xarcuteria Bonet i Fills: «No els vam veure gaire ni tampoc hem notat un canvi. Potser a aquest extrem del carrer no hi havia gaire cosa a arreglar i va ser a l’altra punta», comenten des de la xarcuteria ubicada a l’extrem oest.

No obstant això, aquesta predicció no es compleix en anar direcció est. «Potser és que no m’he fixat, però jo no he notat res», afirma Yvonne, de la botiga Pumucki. «No dic que no hagin fet res, però crec que, si haguessin fet una cosa rellevant, hauria notat la diferència», afegeix.

Per la seva banda, en Ramón, de la botiga de roba Montserrat, considera que no ha notat gaire canvi. «No ho vull criticar, perquè tota bona acció és ben rebuda i van arreglar alguns clots, que ajuda molt a la gent gran, i van venir a esporgar. Però que no és la gran cosa i esporgar ho fan sempre», opina el botiguer.

A més, en Ramón continua molest perquè des de l’Ajuntament s’han negat a parlar sobre els contenidors de la brossa ubicats just davant del seu negoci. El comerciant apunta que els contenidors fan que la façana del seu negoci faci pudor constantment i demana que es moguin.

«A finals d’any vaig dirigir-me a l’Ajuntament per fer la petició. Em van marejar i finalment em van dir que enviés un correu electrònic. El vaig enviar i la resposta va ser que era impossible», lamenta. «No dic que els moguin molt, potser posar dos en un costat i dos a l’altre, però com a mínim en podríem parlar», demana.

Il·luminació, tasca pendent

No obstant això, tots els comerços coincideixen en el fet que a l’Ajuntament li queda una assignatura pendent; la il·luminació. Un vianant assegura que a la plaça Antoni Pedrol Rius sí que ha notat una millora en la il·luminació, on també han millorat l’aspecte del mobiliari urbà i vegetació, però els comerços continuen tenint la mateixa sensació.

«La il·luminació és deficient. Ara a l’hivern s’hi veu poc i això genera una sensació d’inseguretat», apunten des de Bonet i Fills, una opinió que altres botiguers hi coincideixen i que ha estat una de les grans reivindicacions històriques del barri.

Actuacions

Tot i que els comerciants opinen que no n’hi ha prou, és de justícia dir que l’Ajuntament va actuar en el barri amb un balanç de «més de 100 actuacions». Es van reemplaçar rajoles que estaven corcades, es van arreglar clots que dificultaven la mobilitat a les voreres, es va fer una neteja en profunditat, es van eliminar pintades, es va repintar i reparar mobiliari urbà, es van fer petites actuacions a la xarxa d’abastament d’aigua, entre altres accions.

«El balanç de les primeres setmanes del Barri a Barri ens permet comprovar l’encert de la iniciativa. La coordinació i l’actuació intensiva dels serveis públics dona una resposta més eficient a les demandes de manteniment de la via pública que ens fa la ciutadania», celebra el regidor de l’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos. A la vegada, fonts del consistori confirmen a Diari Més que la intenció és que el pla es repeteixi en anys vinents.